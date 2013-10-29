صدور اولين گواهينامه مهارتي ماساژ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حميدرضا خانپور در اولين همايش اسپا و ماساژ كه به همت مركز راما اسپا به عنوان اولين بخش خصوصي دارای مجوز رسمی از متولي ماساژهاي آرامبخش در ايران برگزار شد، گفت: فلسفه وجودي آموزش فني و حرفه اي كشور كه وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد اين است كه نيروي ماهر، متخصص و كارآمد در بخش هاي مختلف جامعه تربيت كند.

وي ادامه داد: يكي از اين بخشها كه مي‌تواند در زمينه گردشگري و پرورش صنعت توريسم موثر واقع شود بحث ماساژ، يوگا و زير مجموعه هاي اين دو رشته است كه ما با مذاكراتي كه با مدير كل طرح و برنامه ريزي درسي داشته ايم قصد داريم كه در تمامي زير مجموعه هاي اين دو رشته استانداردهايي را طراحي بكنيم و زمينه اشتغال پايدار را براي آنها داشته باشيم.

خانپور در پاسخ به اين سئوال كه دليل ارايه اولين گواهينامه مهارتي ماساژ به شركت كنندگان در همایش راما اسپا چه چيزي بوده است؟ گفت: شركت كنندگان در اين مراسم به صورت تجربي اين رشته را بلد بوده اند اما امروز با حضور اساتيدي كه به اينجا دعوت شده بودند و در زمينه هاي تخصصي ماساژ را به افراد حاضر آموزش دادند، مقرر كرديم كه اولين گواهينامه مهارتي ماساژ را با نظر اساتيد و مجري همایش به حاضرين اهدا كنيم و همچنين با توافقات صورت گرفته اين گواهينامه ها براي اولين بار براي هنرجويان تحت آموزش اين مركز صادر شود.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران خاطر نشان كرد: كساني كه موفق به دريافت اين گواهينامه مي شوند مي توانند از حمايت هايي نظير اخذ مجوز فعاليت از صنف و دريافت تسهيلات خود اشتغالي و كار آفريني بر خوردار شوند و به دليل اينكه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي عضو سازمان جهاني كار مي باشند اين مدرك در 62 کشور جهان از جمله آلمان و استراليا از اعتبار بالايي برخوردار مي باشد.

در ادامه اين مراسم، شهیار اسماعیلی دبير اجرايي اين همايش هدف از برگزاري اين مراسم را سابقه ديرين ايران در مقوله ماساژ و مشخص كردن جايگاه امروز ماساژ در ايران اعلام كرد و افزود: رويكرد ما در اين مراسم فرهنگ سازي همراه با تحقيقاتي بود كه نشان مي دهد ماساژ از سه هزار سال پيش در ايران اجرا مي شده و از ايران به ساير كشورها انتقال داده شده است و ما امروز قصد داريم براي مردم و دست اندركاران اين رشته با آموزش روش هاي جديد و بين المللي روشن نماييم كه ما چقدر راجع به اين مقوله ديرينه کم مي دانيم.

اسماعیلی اضافه کرد : تمامی‌ موضوعات که امروز مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت به اضافه اطلاعات آموزشی و آگاهی‌ بیشتر برای علاقه ماندن به این مقوله در سایت رسمی‌ مجموعه راما اسپا قرار گرفته است و عزیزان می‌توانند برای بازدید به این سایت مراجعه کنند.

وی در پايان محورهاي اصلي اين همايش را تاثير ماساژ بر مزاج‌ها و سلامت خانواده، فلسفه ماساژ شرقي، جايگاه ماساژ در طب بو علي سينا، انواع ماساژ و جايگاه آن در صنعت گردشگري، نقش ماساژ از ديدگاه روانشناسي و مديريت كسب و كار اسپا از منظر اقتصادي اعلام كرد.