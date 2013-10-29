به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خالقی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، گفت: سرقت مستوجب تعزیر و ضرب و جرح عمدی به عنوان اتهامهای اول و دوم هستند و آمار سرقت نیز در سال 91 نسبت به سال پیش از آن 43 درصد و ضرب و جرح عمدی 26 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 13 میلیون و 700 هزار پرونده در سطح کشور رسیدگی شده است، اظهار داشت: از این میزان سهم استان کرمان 547 هزار و 325 پرونده بوده است.
خالقی ادامه داد: در سال 91 نسبت به سال پیش از آن جرایم و آسیبها 22 درصد رشد داشته است و بر اساس آمار با توجه به وجود 240 قاضی در استان کرمان هر قاضی به طورمیانگین سالانه دو هزار پرونده را رسیدگی میکند.
وی با اشاره به جمعیت 3 میلیون نفری استان کرمان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 889 هزار و 600 نفر درگیر پروندههای دادگستری بودند.
این مقام قضایی افزود: ترک نفقه با رشد 126 درصدی در سال 91 نسبت به سال 90 بیشترین رشد را داشته است.
وی در عین حال وضعیت استان نسبت به کشور را از حیث پروندههای اتهام و دعوا خوب توصیف کرد و گفت: استان کرمان از نظر پروندههای اتهام رتبه بیست و ششم کشور و از نظر پروندههای دعوا رتبه بیست و نهم کشور را داراست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه طلاق توافقی دومین خواسته در پروندههای دعوا بوده است؛ اظهارکرد: افزایش دو موضوع سرقت و طلاق در پروندههای کیفری و حقوقی قابل تأمل و بررسی است.
وی تصریح کرد: آمار طلاق توافقی در سال 91 نسبت به سال پیش از آن 12.99 درصد و در شش ماههنخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.
خالقی با اشاره به انجام 30 هزار و 217 ازدواج در سال 91، گفت: در سال گذشته در مجموع به ازای هر 755 ازدواج یک طلاق یعنی معادل 4071 طلاق رخ داده است.
وی بیشترین سن طلاق را در رابطه با آقایان بین 25 تا 29 سال و بین خانمها بین 20 تا 25 سال عنوان کرد و ابراز داشت: میانگین مدت ازدواجهای منجر به طلاق زیر 5 سال بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه اگر اقدام همهجانبهای در رابطه با موضوع خانواده انجام نشود با سیر صعودی آمار طلاقها در آینده مواجه میشویم؛ خاطرنشان کرد: یکی از عوامل موثر در پیشگیری از طلاق مشاوره زوجین قبل از ازدواج است.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه زوجین باید حتما قبل از ازدواج آموزشهای مهارت زندگی و مسایل خاص زناشویی را فرا بگیرند؛ تصریح کرد: یکی از عوامل بسیار موثر در بروز و افزایش طلاق در جامعه، استفاده از برنامههای ماهواره است.
خالقی همکاری دستگاههای مختلف در حوزه فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از وقوع آسیبها را بسیار موثر دانست وخاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم امسال 680 برنامه آموزشی اجرا خواهد شد که 400 برنامه مربوط به دانشآموزان و والدین آنها است.
وی با تاکید بر شکلگیری کارگروه خانواده، گفت: باید با پرهیز از کارهای جزیرهای، همه موضوعات مربوط به خانواده با بهرهگیری از کارگروهی به عنوان اتاق فکر پیگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به افزایش آمار سرقت نیز خاطر نشان کرد: یکی از عوامل موثر سرقت از داخل خودرو، در معرض دید بودن لوازم گرانقیمت است.
وی افزود: شهروندان به ویژه خانمها اگر فقط کیف خود را از شانه چپ به روی شانه راست بیاندازند، 90 درصد از کیفقاپی جلوگیری میشود.
خالقی تصریح کرد: به اعتقاد من در سرقت، 60 درصد مالباخته مقصر است.
وی همچنین با اشاره به همیاری خوب شهرداری کرمان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، اظهارکرد: این معاونت اقدامات مشترکی با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان در دست اجرا دارد که در اختیار گذاشتن تلویزیونهای شهری برای اطلاعرسانی موضوعات مختلف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از آن جمله است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: علاوه بر در اختیار گذاشتن تلویزیونهای شهری در سه نقطه از شهر کرمان، پخش و نصب هشدارهای پیشگیری از وقوع جرم به وسیله بنر در هشت نقطه از شهر کرمان، نصب پیامهای پیشگیری در اتوبوسهای شرکت واحد ،برگزاری برنامهها و همایشهای آموزشی مختلفی در فرهنگسرای کوثر کرمان باهمکاری شهرداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری صورت گرفته است.
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