عدالت آموزشی محورهای فعالیت اداره آموزش و پرورش خرمشهر است

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا بازدیدهایی از تعدادی مدارس غرب کارون داشتیم و این بازدیدها به صورت هفتگی هم ادامه خواهد داشت که امیدوارم در جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم روستایی بتوانیم یک گام به جلوتر حرکت کنیم.



وی گفت: مشکلاتی در زمینه تجهیزات آموزشی و پرورشی وجود دارد که آنها را مورد پیگیری قرار دادیم و انشاالله این پیگیری ها ادامه خواهد داشت.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر عنوان کرد: از آنجا که تمرکز ما بر روی مناطق روستایی بود با حضور معلمین و مدیران مناطق روستایی همایشی برگزار کردیم و در این همایش ما خواسته های خود و نگاه خود را نسبت به این مناطق با مدیران و معلمان در میان گذاشتیم و امیدواریم بتوانیم گامی به جلو برداشته باشیم.



رفیعی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که دانش آموزان و معلمان روستایی در گذشته داشتند مشکل سرویس در این مناطق بود که توانستیم این مشکل را حل کنیم.



وی در این خصوص ادامه داد: امسال توانستیم با همکاری فرمانداری، بخشداری و شرکت نفت و گاز اروندان سه دستگاه اتوبوس را اجاره کنیم و در اختیار دانش آموزان عزیز و معلمان این مناطق قرار دهیم و در بازدیدهایی که جدیدا از این مدارس داشتیم شاهد بودیم که معلمان توانستند به موقع سر کلاس درس حاظر بشوند.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر به بهداشت مدارس روستایی اشاره کرد و گفت: در این هفته قرار است با همکاری اداره بهداشت خرمشهر، کمیته بهداشت مدارس روستایی، حاشیه و بهداشت پایه کلاس اولی ها تشکیل شود.



رفیعی افزود: با همکاری شبکه بهداشت تمامی این دانش آموزان را مجددا مورد معاینه قرار خواهیم داد و آگاهی های پزشکی را نیز به آنها تا پایان سال و به صورت مستمر آموزش خواهیم داد.



وی تصریح کرد: امسال توانستیم پروژه های نیمه تمام را دوباره مجددا شروع کنیم که در این زمینه پروژه مدرسه امام حسن با مساعدت سازمان نوسازی مدارس مجددا شروع به کار کرد و امیدواریم تا بیست روز آینده در منطقه حفار شرقی این پروژه را تحویل بگیریم. یکی دیگر از فضاهای آموزشی ما در روستای منیخ مدرسه بزرگ 12 کلاسه را داشتیم که این هم تحویل آموزش و پرورش خرمشهر شد و امیدواریم در سال آینده به مجموعه کاری مدارس خرمشهر اضافه شود. پروژه دیگری نیز که با همکاری خیر مدرسه ساز حاج آقا محمد سیحاوی در منطقه سرحانیه داشتیم که کارهای تملک زمین آن انجام شده است نقشه های این واحد نیز آماده شده و پروژه این واحد 12 کلاسه به زودی نیز اجرا خواهد شد.