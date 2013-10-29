عوارض بالای سرب در کودکان/ اختلال در سیستم عصبی و کاهش بهره هوشی

به گزارش خبرگزاری مهر، عوارض سرب در کودکان به دلايلي از جمله بيشتر بودن دريافت سرب بر حسب واحد وزن بدن، بلعيده شدن گرد و غبار بيشتر توسط کودکان، بيشتر بودن جذب سرب از دستگاه گوارش کودکان و بروز دير هنگام اثرات سرب بر سيستم عصبي در کودکان از بزرگسالان بيشتر است .

براساس این گزارش، هر ساله تماس با سرب در کودکان منجر به افزايش تقريبي 600 هزار مورد ناتواني مغزي جديد در جهان مي شود و بر اين اساس به والدين توصيه شده است که از دسترسي کودکان به به اسباب بازي هاي پلاستيکي بازيافت شده و يا اسباب بازي هاي رنگ آميزي شده اي که داراي ورقه هاي پوسته پوسته رنگ مي باشند خودداري کنند.

نحوه آلوده شدن کودکان با سرب از طريق غذاي آماده داخل قوطی، نوشيدنی سرد در بطری شيشه ای، انتقال سرب از طريق شير مادر، آب و هوا و خاک آلوده به سرب و به دهان بردن رشته های پلاستيکی صورت می گيرد .

تماس مداوم با سرب سبب تجميع آن در بدن و بروز صدمات بيشماري به اندامهاي مختلف بدن مانند سيستم عصبي، خون، گوارش، قلبي و عروقي و کليوي مي شود همچنين در زنان باردار مي تواند منجر به سقط جنين، مرده زايي، زايمان زودرس و تولد نوزاد کم وزن و حتي ناقص شود .

برخي لوازم آرايشی حاوی مقادير بالای سرب است

کاهش استعمال سرب در بنزين مصرفي، صنعت رنگ سازی، لوله سازي و آلياژ به صورت مستقيم سبب کاهش سرب موجود در خون می شود همچنين عدم تماس با ضايعات و نخاله هاي حاوی سرب ناشی از وسايل الکترونيکي و باتريهاي سربی و کامپيوتر خصوصا در کودکان از راههای پيشگيری مسموميت با سرب به شمار می رود.