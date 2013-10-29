طرح هاي فعلی سفال سنخیتی با فرهنگ ايراني ندارند

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاري جشنواره سفال يك ماه قبل با همكاري سپاه و ميراث فرهنگي و انجمن سفال استان برنامه ريزي شده است.

وي با بيان اينكه طرح هاي كه الان زده شده هيچ سنخيتي با فرهنگ اصيل ايراني ندارد، افزود: با برگزاري جشنواره سفال سعي شده طرح هايي از سفال زده شود كه با فرهنگ اصيل ايراني همخواني داشته باشد.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان ادامه داد: در حال حاضر طرح هايي زده شده به عنوان تصاوير تاريخي و باستاني كه هيچ گونه سنخيتي با طرح هاي ايراني نداشته و هيچ ريشه تاريخي ندارد.

هدف از برگزاري جشنواره سفال الگو گيري از چهره شهدا و به توليد انبوه رساندن اين چهره هااست

ايزدي افزود: منظور و هدف از برگزاري جشنواره سفال الگوگيري از چهره شهدا و به توليد انبوه رساندن اين چهره ها و جلوگيري از باب شدن برخي خرافات مانند ماه تولد و غيره در طرح هاي سفال است.

وي با اشاره به اينكه در اين جشنواره هدف، الگو گيري از چهره هاي ايراني و انقلابي بوده است، اظهار داشت: طراحان طرح هايي را در اين جشنواره ارائه مي دهند كه بتوان آن را به توليد انبوه رساند.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان گفت: ثبت نام از شركت كنندگان در اين جشنواره آغاز شده و طراحان براي ارائه طرح ها مشغول فعاليت هستند و طرح ها براي آذر ماه ارائه مي شود.

عليرضا ايزدي با بيان اينكه پس از بررسي طرح ها نتايج اعلام مي شود، بيان داشت: انجمن سفال همدان و ساير استان ها و طراحان ديگر در اين جشنواره شركت كردند.

وي با بيان اينكه انجمن سفال استان با صد نفر براي ارائه طرح در اين جشنواره مكاتبه كردند، گفت: داوري اين جشنواره بر عهده چند نفر از اساتيد دانشگاهي و انجمن سفال و ميراث فرهنگي استان همدان با همكاري سپاه بوده و نتايج اين جشنواره در هفته بسيج اعلام مي شود.