آب در خوزستان کالای لوکس است/ انتقاد شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون از کیفیت آب در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون دوشنبه شب در حالی با حضور ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که بحث انتقال آب کارون به فلات مرکزی دوباره شدت گرفته است. تشکیل دومین زنجیره انسانی حفاظت از کارون در هفته گذشته، حساسیت خوزستانی ها را به نمایندگانشان در مجلس و شورای شهر منتقل کرد و شورای «حفاظت کیفی کارون» را تحت الشعاع مطالبه اعضا مبنی بر جلوگیری از اجرای طرح انتقال آب کارون قرار داد.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: خط قرمزهای خوزستان منافع ملی است و ما به خودمان اجازه نمی دهیم که هموطنان دیگر تشنه باشند. اما وقتی در کنار سدهای استان مانند سد دز روستاها آب آشامیدنی ندارند چگونه طرح انتقال آب کارون به استان های دیگر را برای مردم توجیه کنیم؟

عباس پاپی زاده با اشاره به مشکلات جدی آب شرب در استان تصریح کرد: مردم برای آبادان و خرمشهر «آب» سوغاتی می برند به گونه ای که آب در خوزستان یک کالای لوکس به شمار می رود. پس چگونه به خودمان اجازه می دهیم که از پول نفت و منابع ملی این پروژه ها را اجرا کنیم.

وی پرداخت سهم 2 درصد آلودگی نفتی را برای جبران خسارات زیست محیطی خواستار شد.

پاپی زاده افزود: مشکل ریزگردها بعد از چند سال با بی توجهی مسئولان روبه رو بود تا زمانی که به تهران می رسد. این در حالیست که خشکی دریاچه ارومیه ظرف دو سه ماه سوژه اول رسانه های کشور می شود و دولت هم اولویت دادن به آن را می پذیرد.

وی اضافه کرد: نمایندگان خوزستان و چهارمحال و بختیاری کارگروهی برای نجات رودخانه کارون تشکیل داده اند.

پارادوکس خوزستان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در گذشته انتقال یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب از سرشاخه های کارون اجرا شده است گفت: واهمه مردم از زمان جدی شدن طرح های جدید انتقال آب است.

دکتر مهدی قمشی اظهار کرد: شوری کارون در دهه های 50 تا 60، حدود 600 میکروموس بوده این در حالیست که متوسط شوری این رودخانه اکنون به 2 هزار و 500 میکروموس رسیده است.

وی با بیان اینکه این آب نه به درد آشامیدن می خورد و نه کشاورزی تصریح کرد: مردم خوزستان نمی توانند در کنار چاه های نفت باشند و آشپزخانه خود را با هیزم روشن کنند. این یک پارادوکس است.

این عضو هیات علمی دانشکده علوم آب، مقایسه شوری آب اهواز با تمام مراکز استان ها را خواستار شد و گفت: شوری آب در هیچکدام از شهرها به 2 هزار و 500 میکروموس نمی رسد و این ظلم به مردم خوزستان است.

به گفته وی، شوری بالا باعث افت محصولات کشاورزی نیز می شود چنانکه نیشکر به همین دلیل 300 میلیارد تومان خسارت سالانه را برآورد کرده است.

وی با اشاره به اینکه کشور در منطقه خشک و کم آب قرار دارد افزود: با نبود برنامه استراتژیک و کشمکش در این زمینه محیط زیست اولین جایی خواهد بود که ضربه می خورد.

قمشی با انتقاد از انتقال آب کارون برای توسعه کشاورزی دیگر استان ها گفت: با آب های موجود فقط می توان نصف 3 میلیون هکتار زمین کشاورزی خوزستان را کشت کرد. اگر قرار باشد 7 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کیلومترها طرح انتقال آب انجام شود، اولویت با توسعه کشاورزی خوزستان است.

وی تصریح کرد: 15 سال حرف علمی زدیم اما کسی جواب نداد. اکنون کار به مسائل اجتماعی رسیده و مردم حساس شده اند.

این استاد دانشگاه همچنین درباره سد گتوند علیا گفت: در حال حاضر شوری خروجی آب این سد کنترل شده است تا موجب اعتراض مردم نشود. اما با این حال اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به مطالعات علمی که در این زمینه انجام داده، افزود: مقدار نمک پشت سد گتوند اکنون بیش از دو برابر شده است و با آغاز بارندگی ها این مساله خطرناک تر می شود.

نه وضو؛ نه غسل

عضو شورای شهر اهواز نیز در این نشست، آب اهواز را غیرقابل شرب دانست و با اشاره به ورود فاضلاب های شهری به کارون، گفت: کسانی که احتیاط شرعی می کنند نمی توانند با این آب وضو بگیرند یا غسل کنند.

حجت الاسلام کاظم سواری با اشاره به اینکه بسیاری از جمعیت اهواز حاشیه نشین هستند، اظهار کرد: ساکنان مناطقی چون ملاشیه و خبینه با مشکلات بهداشتی و زباله درگیر هستند که ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی حاشیه شهر را دو چندان می کند.