  1. استانها
  2. لرستان
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

کاکاوند مطرح کرد:

اجرای 62 مجتمع آبرسانی روستایی در لرستان

اجرای 62 مجتمع آبرسانی روستایی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان از در دست اجرا بودن 62 مجتمع آبرسانی به روستاهای این استان خبر داد.

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 62 مجتمع آبرسانی به روستاهای استان لرستان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این تعداد مجتمع آبرسانی 673 روستا را تحت پوشش قرار خواهند داد، عنوان کرد: تا کنون با اجرای برخی از این پروژه های آبرسانی حدود 204 روستا از نعمت آب برخوردار شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجتمع های آبرسانی روستایی، افزود: برای تکمیل این پروژه ها حدود 63 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کاکاوند جمعیت تحت پوشش این تعداد مجتمع آبرسانی روستایی در لرستان را 230 هزار و 706 نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میانگین پیشرفت این مجتمع های آبرسانی روستایی 60 درصد است.

کد مطلب 2164790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها