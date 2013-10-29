اجرای 62 مجتمع آبرسانی روستایی در لرستان

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 62 مجتمع آبرسانی به روستاهای استان لرستان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این تعداد مجتمع آبرسانی 673 روستا را تحت پوشش قرار خواهند داد، عنوان کرد: تا کنون با اجرای برخی از این پروژه های آبرسانی حدود 204 روستا از نعمت آب برخوردار شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این مجتمع های آبرسانی روستایی، افزود: برای تکمیل این پروژه ها حدود 63 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کاکاوند جمعیت تحت پوشش این تعداد مجتمع آبرسانی روستایی در لرستان را 230 هزار و 706 نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میانگین پیشرفت این مجتمع های آبرسانی روستایی 60 درصد است.