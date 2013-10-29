به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به پيام سرگئي شويگو وزير دفاع كشور فدراسيون روسيه كه انتصاب سردار دهقان را تبريك گفته بود، با ابراز تشكر از پيام وزير دفاع روسيه، بر جايگاه ويژه اين كشور در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تأكيد و تداوم همكاري‌هاي دفاعي دو كشور را عامل مهمي در جهت تحكيم ثبات و امنيت در منطقه و جهان دانست.

سرگئي شويگو وزير دفاع روسيه در پيام تبريك انتصاب سردار دهقان بعنوان وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران، ضمن آرزوي موفقيت براي ايشان، توسعه هرچه بيشتر روابط دوستانه ميان نيروهاي مسلح دو كشور را خواستار شده بود.