موازی کاری و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی از موانع ترویج ازدواج آسان است

حجت الاسلام صالح مومن در گفتگو با مهر با انتقاد از موازی کاری و عدم هماهنگی موجود در راستای کمک به فریضه ازدواج دربین جوانان اظهار داشت: برنامه های برگزار شده در هفته ازدواج در استان و همچنین استفاده از کارشناسان مربوطه در صدا و سیمای استان نشان داد متولی امر ازدواج در استان مشخص نیست و اکثر قریب به اتفاق دستگاه های مرتبط در این رابطه به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی با اشاره به اینکه کانون ازدواج آسان به عنوان یکی از متولیان تاثیر گذار در ترویج فرهنگ ازدواج و کمک به زوجین برای تشکیل زندگی برای بسیاری از دستگاه ها و حتی رسانه ها ناشناخته است افزود: ناهماهنگی های موجود در استان و در برخی از سازمان ها مانع توجه اصولی و کارشناسی به مسئله ازدواج شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره اخیر ازدواج با عنوان آب و آیینه در استان اظهار داشت: ورود به مسئله ازدواج و برگزاری جشنواره هایی این چنینی بدون توجه به این مسئله که این امر مهم در استان دارای متولی است و باید با برنامه ریزی و هماهنگی متولیان و دستگاه های فرهنگی انجام شود کمکی به ترویج فرهنگ ازدواج نمی کند.

مومن تاکید کرد: تمرکز و برنامه ریزی بر روی موضوع ازدواج و تشکیل خانواده های سالم از بروز بسیاری مشکلات هم چون اعتیاد و نا امنی جلوگیری می کند و لذا برای دستیابی به این اهداف باید تمامی دستگاه های فرهنگی و دست اندرکار با پرهیز از تک روی و تجمیع منابع و امکانات خود مسیر را برای جوانان هموار کنند.