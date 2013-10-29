تهیه مواد دوستدار طبیعت برای بسته بندی مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تحقیقات پژوهشگران تأثیر فرمولاسیون (میزان نانوذرات سدیم مونت موریلونیت و گلیسرول) بر خصوصیات کاربردی فیلمهای حاصل از نشاسته ذرت مطالعاتی را انجام دادند.
فیلمهای حاصله بر اساس روش حلالی بر اساس فرمولاسیون گلیسرول و سدیم مونت موریلونیت، سه مرتبه تهیه شدند و آزمایشهای مورد نیاز انجام گرفت.
در این مطالعه محققان موفق به تولید این فیلمها با استفاده از نانوبیوکامپوزیت شدند که زیست تخریب پذیر است.
بر اساس نتایج بهدست آمده میتوان از فیلمهای پلیمری ساخته شده برای بستهبندی مواد غذایی خشک و یا به عنوان بستهبندی اولیه (که در تماس مستقیم با ماده غذایی است) استفاده کرد و در صورت لزوم از بستهبندیهای ثانویه برای جلوگیری از تأثیرگذاری رطوبت محیط استفاده شود.
نظر شما