وظيفه بنياد شهيد جلب رضايت مندي خانواده شهدا است

ناصر عارف در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: ايثارگران معتقد هستند ولايت مداري بايد در راس همه امور باشد و مشعل دار و ناجي ايران اسلامي رهبري معظم انقلاب است.

وي ادامه داد: دغدغه ايثارگران حفظ انقلاب اسلامي است چرا كه براي آن از هستي خود گذشته اند.

مديركل بنياد شهيد وامور ايثارگران استان همدان با تاكيد براينكه اين قشر از جامعه از اين بيم دارند كه عده اي بخواهند مسير انقلاب اسلامي را به انحراف بكشانند، گفت: آزادگان و ايثارگران براي پيروزي انقلاب اسلامي، دفاع از دستاوردهای آن و مقابله با تجاوز دشمن از همه سرمايه هاي خود گذشته اند.

عارف اظهار داشت: مهم‌ترین سرمايه هر دستگاه اجرايي نيروي انساني آن مجموعه اي است و بايد ابتدا انگيزه رشد و همدلي را در آنان ايجاد كرد تا فضاي كار با نشاط فراهم شده ودر نتيجه در خدمت رساني نيز موفق مي شويم.

وي با تاكيد براينكه وظيفه بنياد شهيد وامور ايثارگران جلب رضايت مندي خانواده معظم شهدا، آزادگان وايثار گران انقلاب اسلامي است، افزود: همه توان مجموعه را در راستاي تكريم و خدمت رساني به آنان متمركز خواهم كرد.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان در مورد مشكلات ايثارگران استان گفت: ايثارگران استان مناعت طبع بالايي دارند، اما اين نهاد وظيفه دارد به امور رفاهي آنان رسيدگي لازم را داشته باشد.

اغلب گلزارهاي شهداي استان همدان ساماندهي شده است

عارف با تاكيد براينكه رهبري بارها تاكيد کرده‌اند كه نبايد فريب مكر وحيله شيطان بزرگ آمريكا را خورد در خصوص روند بازسازي گلزارهاي شهدا در استان همدان عنوان كرد: در سالهاي اخير اهتمام ويژه از سوي مسئولان استان همدان به ساماندهي گلزارهاي شهدا صورت گرفته و اغلب گلزارهاي شهداي استان ساماندهي شده و تقريبا جايي باقي نمانده كه ساماندهي نشده باشد.

وي در خصوص بازسازي قبور شهدا شهر همدان، گفت: وضعيت جوي استان و اختلاف دما زيادي آن مصالح مورد استفاده در قبور شهدا را تحت تاثير قرار می‌دهد و متولياني براي ترميم قبور شهدا در نظر گرفته شده‌اند.

مديركل بنياد شهيد وامور ايثارگران استان همدان با اشاره به اينكه در شهرها شهرداری‌ها وروستاها دهیاری‌ها متوليان ترميم آسيب ديدگي قبور شهدا هستند، بيان داشت: اعتباراتي هم از طرف استانداري در اين خصوص در نظر گرفته شده است.

عارف در مورد وظايف آحاد جامعه در پاسداشت خون شهدا گفت: همه بايد در راستاي ترويج فرهنگ ايثار وشهادت قدم برداريم و رسانه‌ها در اين بين رسالت مهمي در رساندن پيام شهدا دارند.

وي بيان داشت: اكثر شهداي انقلاب اسلامي در وصيت نامه‌های خود مردم را به پيشتيباني از ولايت، تمسك به نهضت عاشورا،استكبار ستيزي و رعايت حجاب از سوي بانوان توصيه کرده‌اند.