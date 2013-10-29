اجرای سیاست "تسهیل در برابر تحریم" ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی اظهار داشت: اصل موضوع تحریم ، فشاری است که بر توده مردم عادی وارد می شود و کشورهایی که ادعای حمایت از مردم ، آزادی ، دموکراسی و عدالت را دارند دقیقا همان هایی هستند که با ایجاد تحریم فشار را بر اقشار ضعیف جامعه بیشتر می کنند.

وی تحریم را اقدام ناجوانمردانه جوامع جهانی بر مردم عادی کشورها توصیف کرد و گفت: تحریم‌ها سوء استفاده ای مشخص و زورمدارانه از تصمیم‌های کشوره است و این امر محکوم است و در افکار جهانی نیز وجهه مثبتی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگر سخنانش بیان کرد: نمی توان منکر تاثیرات منفی تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد کشورمان شد، گرچه که هدف تحریم‌کنندگان توقف امور اقتصادی و به زانودرآوردن اقتصاد کشور ما بود ؛ اما این امر با چنین شدتی محقق نشد.

شافعی ادامه داد: فشار هایی همچون بحث تورم و افزایش دامنه قیمت‌ها، افزایش نرخ کالاهای وارداتی و هزینه‌های ناخواسته‌ای که تحریم‌ها به اقتصاد وارد کرد را هیچ گاه نتوانست ما را به مرحله توقف برساند و بزرگ ترین نقش ما در این موقعیت مدیریت بر تحریم‌ها است.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: با مدیریت اصولی و صحیح می توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم و هزینه‌های آن را کم کنیم اما متاسفانه برخی اقدامات غیر اصولی این فشار را مضاعف کرد.

شافعی تصریح کرد: برای ادامه ی این راه باید همه یک سیاست را دنبال کنیم که آن هم سیاست تسهیل در مقابل تحریم است؛ اما بر خلاف آن ما سیاست تحریم در برابر تحریم را ایجاد کردیم که که فشاری مضاعف بر اقتصاد ما وارد کرد که به علت بی‌برنامگی و عدم استفاده از مدیریت سازنده در کشور اتفاق افتاد.

شافعی ادامه داد: تمامی بخشنامه های متعددی که در ارتباط با مسائل اقتصادی ، صادرات و تولید در کشور ما در اوج تحریم‌ها صادر شد، فشار تحریم را بیشتر کرد و اثرات آن راکم نکرد و اگر ما مدبرانه‌تر سیاست تسهیل در مقابل تحریم را در برنامه کاری خود قرار می‌دادیم اثرات سوء‌تحریم‌ها و راه‌های دور زدن را به راحتی می‌توانستیم پیدا کنیم و بر تحریم ها غلبه کنیم.

وی متذکر شد: دولت فعلی در چنین شرایطی برای این مساله برنامه مدونی دارد و مصمم است فضای موجود را تغییر بدهد و فرهنگ تعامل سازنده را در مسائل اقتصادی با دنیای خارج برقرار نماید و دریک بازی برد – برد مناسبات اقتصادی ما را با کشورها افزایش دهد و راه های اصولی و درست تحریم شکنی را در برنامه کاری خود قرار دهد.

به گفته این مقام مسئول به نظر می رسد سرعت اثر تحریم‌ها در کشور کاهش خواهد یافت و فشار تحریم‌ها کمتر خواهدشد و دنیا و کشورهای توسعه یافته در می‌یابند که تحریم راه اصولی نیست و در حال حاضر گفتمان و ایجاد تقابل در دنیای سیاست حرف نخست را می زند.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: کشورهای خارجی باید بدانند که همان قدر که تحریم اثرات سوءی برای ما دارد ، برای کشور خودشان نیز در بخش اقتصاد آزادتبعاتی دارد ، همان گونه که طی مذاکرات ما با بخش‌های خصوصی کشورهای دیگر متوجه گله مندی و نارضایتی آنان از وضع موجود شده‌ایم. چرا که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری قدرتمند در منطقه محسوب می‌شود و تحریم بر بدنه اقتصادی کشورهایی که با ایران دادو ستد دارند نیز تاثیرات منفی بر جای گذارده است.

شافعی در پایان خاطرنشان کرد: دولت جدید با برداشتن تحریم‌های داخلی و با برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به نیروهای اقتصادی داخلی برای چیره شدن بر اثرات سوء تحریم در آینده خواهد توانست اثرات تحریم را کمرنگ کرده و از بین ببرد.