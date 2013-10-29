برنامه های دهه اول محرم در کرمانشاه/ از اعزام 120 مبلغ تا برپایی خیمه های معرفت

حجت الاسلام سید محمدباقر حسینی اراکی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه های دهه اول ماه محرم اظهار داشت: برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه سراسر استان، برپایی مراسم روضه خوانی، نصب یکی از درب های امام زاده ابراهیم طاق بستان، افتتاح عرصه قرآنی استانی، اهداء کتاب ویژه ماه محرم و اطعام عزاداران از جمله برنامه های اجرایی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خواهد بود.

وی افزود: حضور معاونین و مدیران اداره کل اوقاف در برنامه های تلویزیونی، ارسال پیامک های مناسبتی دهه اول محرم، تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و ارسال خبر به خبرگزاری ها و سایت های خبری از دیگر برنامه های قابل اجرا در دهه اول محرم توسط این اداره کل است

حجت الاسلام حسینی اراکی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری تحت عنوان سوگواری بصیرت عاشورایی در حرم امام زادگان و بقاع متبرکه، خاطرنشان کرد: این گونه مراسم با هدف استفاده از ظرفیت های حرم شریف امام زادگان و بقاع متبرکه در جهت برگزاری هرچه مطلوبتر مراسم اقامه عزای سالار شهیدان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری گسترده مراسم سوگواری سالار شهیدان با حضور مبلغان مبلغان حوزه علمیه قم را تقویت باورهای دینی و تبیین قیام عاشورا در بین عموم مردم، روشنگری نسبت به برخی خرافات و انحرافات وارد شده در عزاداری ها عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برپایی خیمه های معرفت، یادآور شد: این خیمه ها با هدف بهره گیری از روش های تبلیغی نوین و تکنولوژی و ابزار جدید جهت ارتقاء سطح دینی و معرفتی زائرین و مجاورین امام زادگان شاخص و انس هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان و حتی کودکان با روحانیت برپا می شود.

حسینی اراکی یادآور شد: در خیمه های معرفت همچنین به سوالات و شبهات مردم پاسخ و راهنمایی ها و مشاره های لازم در خصوص مسائل دینی و اعتقادی به آنان داده خواهد شد.