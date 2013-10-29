360 فرصت شغلی مرتبط با فناوری اطلاعات در لرستان ایجاد می شود

کامبیز پورسیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته طی سالجاری 360 فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات در استان لرستان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده طی سال گذشته در این حوزه در لرستان، افزود: طی سال گذشته نیز 105 فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات در استان لرستان ایجاد شده است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان این تعداد را طی سال 90 حدود 50 فرصت شغلی عنوان کرد و گفت: دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان تنها دفتر فناوری اطلاعات کشور و دفتر ستادی استانداری در پذیرش تعهد اشتغال در قالب سند اشتغال استان است.

پورسیف همچنین استان لرستان را استان پیشرو در ایجاد درگاه واحد خدمات الکترونیک دانست و گفت: طی سالجاری در این زمینه 856 خدمت در استان صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به مراکز رشد در حوزه فناوری اطلاعات لرستان گفت: هم اکنون یک مرکز رشد در حوزه فناوری اطلاعات در استان لرستان فعالیت دارد.