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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

محمدی:

طرح آبیاری زمینهای کشاورزی شهرستان ایوان اجرا می شود

طرح آبیاری زمینهای کشاورزی شهرستان ایوان اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایوان گفت: به منظور توسعه کشاورزی شهرستان، طرح آبیاری زمینهای کشاورزی شهرستان ایوان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی ظهر سه شنبه در بازدید کشاورزان اظهار داشت: شهرستان ایوا دارای استعدادهای بی نظیری در بخش کشاورزی و به خصوص کشت انگور دارد.

وی بیان داشت: شرایط آب و هوایی منطقه ایوان مناسب و توسعه کشت باغات است.

این مسئول اظهار داشت: طرح آبیاری 300 هکتار از زمین های کشاورزی بخش زرنه ایوان اجرا می شود.

محمدی افزود: برای اجرای شبکه تامین آب این زمین ها 55 میلیارد ریال اعتبارهزینه می شود.

وی اظهار داشت: مهمترین هدف از اجرای این طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان با استفاده از روشهای نوین جهت صرفه جویی است.

کد مطلب 2164816

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