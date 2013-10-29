تاکید شهردار منطقه 8 برحفظ و کرامت مراجعان به شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی با اعلام این مطلب در مراسم معارفه خود به عنوان شهردار جدید منطقه 8 اظهار داشت: باید مراقب رفتارمان با ارباب رجوع باشیم ، کرامت و تکریم شهروندان و ارباب رجوع بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأكيد بر تكريم ارباب رجوع و كرامت انساني یکایک شهروندان از سوی مجموعه شهرداري گفت: مديريت شهري در راستاي تحقق اهداف و رضايتمندي شهروندان بايد مسائل شهري و دغدغه‌هاي مردم را رصد كرده و در راستاي رفع آنها اقدام كند.

طلوعی تصریح کرد: صداقت، همدلی و همراهی باید محور فعالیتها باشد؛ بر این باوریم که اگر صداقت وجوانمردی را در راس امور قرار دهیم قطعا نتیجه خوبی از فعالیت هایمان خواهیم گرفت.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: با همدلی، محبت و مودت می توان کارهای بزرگی انجام داد و من بر این باورم که با همکاری همه مدیران و کارکنان کارهای مطلوبی در این منطقه انجام خواهد گرفت.

حضرت آیت الله جلالی خمینی با اشاره به انتصاب دکتر طلوعی به عنوان شهردار منطقه 8 در این مراسم گفت: از دکتر قالیباف شهردار تهران، بابت انتخاب و انتصاب چنین افرادی از خانواده شهدا و جانبازان به عنوان مسئولان شهری تشکر می کنم.

مهندس محمدمهدی شادالویی شهردار سابق منطقه 8 نیز در این مراسم گفت: در این مدت سعی شد با بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل منطقه و با همفکری شورایاران، نخبگان و جامعه دانشگاهی خدمات قابل توجهی را به شهروندان ارائه کنیم.

وی افزود: افتتاح چندین پروژه های ترافیکی، امور شهری، اجتماعی و عمرانی، توسعه فضای سبز، تعریض خیابانها جهت کاهش ترافیک، توسعه فضای فرهنگی و ورزشی از جمله کارهای اساسی بود که در این منطقه انجام گرفت.

همچنین دبیر دبیران شورایاری منطقه 8 نیز طی سخنانی به اقدامات خوب و موثر مهندس شادالویی در منطقه اشاره کرد و گفت : ایشان توانستند به خوبی از فرصتها استفاده کنند و پروژه های خوبی درمنطقه اجرا کنند که از عوامل موفقیت ایشان ارتباط تنگاتنگشان با شورایاران و نظر خواهی از آنان درخصوص پروژه ها بود.

همچنین مسعودی علوی معاون مالی و اداری شهرداری منطقه 8 ، طی سخنانی به نمایندگی از تمامی پرسنل منطقه ، از اقدامات شهردار سابق قدردانی و برای شهردار جدید آرزوی موفقیت کرد.