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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

تاکید شهردار منطقه 8 برحفظ و کرامت مراجعان به شهرداری

تاکید شهردار منطقه 8 برحفظ و کرامت مراجعان به شهرداری

شهردار جدید منطقه 8 بر حفظ و کرامت شهروندان تاکید کرد و گفت: باید در چهار چوبی رفتار کنیم که انتظار داریم دیگران همان رفتار را با ما داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی با اعلام این مطلب در مراسم معارفه خود به عنوان شهردار جدید منطقه 8 اظهار داشت: باید مراقب رفتارمان با ارباب رجوع  باشیم ، کرامت و تکریم شهروندان و ارباب رجوع بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأكيد بر تكريم ارباب رجوع و كرامت انساني یکایک شهروندان از سوی مجموعه شهرداري گفت: مديريت شهري در راستاي تحقق اهداف و رضايتمندي شهروندان بايد مسائل شهري و دغدغه‌هاي مردم را رصد كرده و در راستاي رفع آنها اقدام كند.

طلوعی تصریح کرد: صداقت، همدلی و همراهی باید محور فعالیتها باشد؛ بر این باوریم که اگر صداقت وجوانمردی  را در راس امور قرار دهیم قطعا نتیجه خوبی از فعالیت هایمان خواهیم گرفت.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: با همدلی، محبت و مودت می توان کارهای بزرگی انجام داد و من بر این باورم که با همکاری همه مدیران و کارکنان کارهای مطلوبی در این منطقه انجام خواهد گرفت.

حضرت آیت الله جلالی خمینی با اشاره به انتصاب دکتر طلوعی به عنوان شهردار منطقه 8 در این مراسم گفت: از دکتر قالیباف شهردار تهران، بابت انتخاب و انتصاب چنین افرادی از خانواده شهدا و جانبازان به عنوان مسئولان شهری تشکر می کنم.

مهندس محمدمهدی شادالویی شهردار سابق منطقه 8 نیز در این مراسم گفت: در این مدت سعی شد با بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل منطقه و با همفکری شورایاران، نخبگان و جامعه دانشگاهی خدمات قابل توجهی را به شهروندان ارائه کنیم.

وی افزود: افتتاح چندین پروژه های ترافیکی، امور شهری، اجتماعی و عمرانی، توسعه فضای سبز، تعریض خیابانها جهت کاهش ترافیک، توسعه فضای فرهنگی و ورزشی از جمله کارهای اساسی بود که در این منطقه انجام گرفت.

همچنین دبیر دبیران شورایاری منطقه 8 نیز طی سخنانی به اقدامات خوب و موثر مهندس شادالویی در منطقه اشاره کرد و گفت : ایشان توانستند به خوبی از فرصتها استفاده کنند و پروژه های خوبی درمنطقه اجرا کنند که از عوامل موفقیت ایشان ارتباط تنگاتنگشان با شورایاران و نظر خواهی از آنان درخصوص پروژه ها بود.

همچنین مسعودی علوی معاون مالی و اداری شهرداری منطقه 8 ، طی سخنانی به نمایندگی از تمامی پرسنل منطقه ، از اقدامات شهردار سابق قدردانی و برای شهردار جدید آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 2164818

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