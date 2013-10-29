به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "جین پساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش فعالان زن سعودی برای رفع ممنوعیت رانندگی در عربستان، اظهار داشت: ما از حق زنان سعودی برای تصمیم گیری آزادانه درباره آینده شان حمایت می کنیم.

وی افزود: واشنگتن همچنین از حق زنان سعودی در برخورداری از خدمات اجتماعی برابر حمایت کرده و خواستار جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با آنهاست.

سخنگوی وزارت خارجه عربستان با حمایت از حضور کامل زنان سعودی در فعالیتهای اجتماعی،گفت: نگرانی های خود را درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان با دولت این کشور در میان گذاشته ایم و به طور حتم ما از توانمندی رانندگی زنان سعودی حمایت می کنیم.