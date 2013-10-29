  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

واشنگتن از حق رانندگی زنان سعودی حمایت می‌کند

واشنگتن از حق رانندگی زنان سعودی حمایت می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن از حق زنان سعودی برای تصمیم گیری درباره آینده خود دفاع می کند و خواستار عدم برخورد تبعیض آمیز با آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "جین پساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش فعالان زن سعودی برای رفع ممنوعیت رانندگی در عربستان، اظهار داشت: ما از حق زنان سعودی برای تصمیم گیری آزادانه درباره آینده شان حمایت می کنیم.

وی افزود: واشنگتن همچنین از حق زنان سعودی در برخورداری از خدمات اجتماعی برابر حمایت کرده و خواستار جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با آنهاست.

سخنگوی وزارت خارجه عربستان با حمایت از حضور کامل زنان سعودی در فعالیتهای اجتماعی،گفت: نگرانی های خود را درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان با دولت این کشور در میان گذاشته ایم و به طور حتم ما از توانمندی رانندگی زنان سعودی حمایت می کنیم.

کد مطلب 2164826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها