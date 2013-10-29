انفجار خودرو بمبگذاری شده در تکریت / کشته شدن سه سرباز در شمال موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در منطقه طوزخورماتو واقع در شرق تکریت منفجر شد که دست کم یک نفر در این انفجار کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عراق یک فرد انتحاری را که قصد داشت در یک قهوه خانه در منطقه ابودشیر در جنوب بغداد خود را منفجر کند، بازداشت کردند.

از شمال موصل نیز خبر می رسد که یک بسته انفجاری در منطقه الحدباء منفجر شد. این انفجار گشتی نیروهای پلیس عراق را هدف قرار داده بود که بر اثر آن سه سرباز کشته و دو نفر زخمی شدند.