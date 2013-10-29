پيشنهاد اضافه شدن آموزش پدافند غيرعامل در كتابهاي درسي

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد حسين هاشمي در مراسم اختتاميه دومين مانور فراگير مديريت بحران و پدافند غيرعامل گفت: امروز پدافند غيرعامل بخش اساسي از مؤلفه‌هاي امنيت ملي كشورها را تشكيل داده و بايد با بهره‌گيري از تجربيات كشورهاي موفق در حوزه پدافند غيرعامل نقاط ضعف خود را بازسازي كنيم.

وي افزود: ارزيابي و ارتقاء واحدها و تجهيزات عملياتي حوزه آبفاي استان تهران، افزايش سطح هماهنگي و هم‌افزايي استانهاي معين و جانشين در واقع اضطراري از اهداف كلي اين مانوراست.

رئيس شوراي پدافند غيرعامل استان تهران تصريح كرد: بايد ظرفيت‌هاي اين استان‌ها را در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ كنيم. چرا كه اساساً پدافند غيرعامل مختص به روزهاي حساس نبوده و هميشه بايد سطح آمادگي خود را در اين حوزه به روز كنيم.

وي افزود: پدافند غيرعامل بايد به يكي از دروس دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی تبديل شود. چرا كه معتقدم افزايش آگاهي شهروندان در حوزه پدافند غيرعامل بايد از سطح مدارس آغاز شود. البته صدا و سيما نيز در آشنايي هرچه بيشتر شهروندان استان نقشي پررنگ دارد و بايد برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و اصولي براي افزايش اين آگاهي‌ها را در صداوسيما برنامه‌ريزي شود.

