برگزاری آموزش مربیگری دو و میدانی در سمیرم

سید محمد رضا فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: اولین دوره کلاس های آموزشی دو و میدانی ویژه بانوان و آقایان مربی سمیرم صبح فردا چهارشنبه هشتم آبانماه 92 برگزار می شود .

وی افزود: این کلاس به مدت 60 ساعت آموزشی و به مدت شش روز برگزار می شود و ظرفیت هر کلاس نیز 30 نفر است .

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم بیان داشت: کلاس آموزشی مربیگری درجه سه دو و میدانی ویژه مربیان بانو و آقا سمیرمی در روزهای پنج شنبه و جمعه دو هفته آینده از روز هشتم آبانماه شروع می شود و 22 آبانماه خاتمه پیدا می کند .

فلسفی تصریح داشت: این کلاس برای مربیان بانوی سمیرمی با مربیگری خانم "آچهار" و برای آقایان به مربیگری آقای "نقید" برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه این کلاس آموزشی برای بانوان در سالن ورزشی کوثر شهر سمیرم و برای آقایان در سالن ورزشی هفده شهریور برگزار می شود، گفت: در برگزاری این دوره آموزشی ارتقای وضعیت آموزشی و بینش ورزشی سمیرم هدف محوری محسوب می شود .

