نیر جزو شهرستانهای برتر مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخرالدین زاهد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیر تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به منزله حفظ جامعه از آسیبهای جدی است.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر سه کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، تاکید کرد: در مقایسه با عملکرد سایر شهرستانها شهرستان نیر توانسته است اقدامات قابل توجهی در شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر انجام دهد.

به گفته فرماندار نیر در همین مدت زمان 12 قاچاقچی و نگه دارنده مواد مخدر نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی خواستار تعامل دستگاه های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر شد و تاکید کرد: می توان زمینه مصرف مواد مخدر در این شهرستان را به صفر رساند.

زاهد دستگاه های فرهنگی را مسئول آموزش و اطلاع رسانی گسترده آسیبهای اعتیاد عنوان کرد و خواستار اجرای سیاستهای آموزشی و آگاه سازی خانوارها از ابعاد اعتیاد شد.