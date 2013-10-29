ماههاست که کار اتلاف سگهای ولگرد در اروندکنارانجام نمی شود

یوسف دریس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشتر کار اتلاف سگها توسط نیروی انتظامی صورت می گرفت که متاسفانه در حال حاضر این سازمان به دلایلی که خود می داند از ادامه کار انصراف داده است.



وی اظهار کرد: به منظور اتلاف سگهای ولگرد که سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است با نیروهای مرزبانی مستقر در محل بر سر انجام این مساله توافق کردیم.



دریس تصریح کرد: متاسفانه نیروی انتظامی با عنوان اینکه صدای شلیک گلوله ای که برای اتلاف سگها به گوش می رسد سبب ایجاد رعب و وحشت می شود مانع از انجام این کار شده است.



شهردار اروندکنار یادآور شد: پیشتر این اقدام توسط نیروی انتظامی و به همین رویه انجام می شد و هیچ ترس و وحشتی را در میان مردم ایجاد نکرده بود اما اینکه چطور اکنون انجام این عمل توسط مرزبانی باعث رعب و وحشت در میان اهالی می شود جای تامل دارد.



وی گفت: ماههاست که کار اتلاف سگها در این شهر انجام نمی شود و این مساله باعث شده تا سگهای ولگرد به طور پر تعداد و به راحتی در سطح کوچه و معابر چرخیده و باعث بروز ترس در میان اهالی شود.



دریس خواستار توجه جدی مسئولان نیروی انتظامی در رفع این مشکل شد.

