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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

شاملوکه خبر داد:

تخصیص بخشی از منابع استانی برای تکمیل طرح های عمرانی بناب

تخصیص بخشی از منابع استانی برای تکمیل طرح های عمرانی بناب

بناب – خبرگزاری مهر: معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور از تخصیص بخشی از منابع مالی استانی و ملی بنیاد مسکن برای تکمیل طرح های عمرانی شهرستان بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملوکه صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی روستاهای شهرستان بناب در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون بیش از 18 میلیون نفر از جامعه روستایی در کشور تحت پوشش طرح هادی قرار گرفته اند، افزود: شهرستان بناب روستاهای بزرگ و فعالی دارد که هم مردم همکاری خوبی داشته اند و هم مسئولین شهرستان از فعالیت های عمرانی بنیاد مسکن حمایت می کنند.

وی ادامه داد: کارهای گسترده ای با مشارکت مردم، شوراها و دهیاری ها شروع شده و غالباً هم نیمه تمام هستند و نیاز به اقدامات ویژه و تخصیص اعتبارات در سال جاری برای رفع مشکلات روستاها دارند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: رفع مشکلات روستایی نیازمند عزم ملی است.

وی همچنین در ادامه افزود: درجلسه ای که با نماینده و فرماندار بناب برگزار خواهیم کرد، سعی می کنیم برای سال جاری بخشی از منابع استانی و بخشی از منابع ملی در اختیار را به شهرستان بناب اختصاص دهیم و در روستاهایی که مردم مشارکت بیشتری دارند، اجرای طرح های آنها در اولویت قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2164856

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