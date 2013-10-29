اعطاي جايزه سازمان جهانی بهداشت به استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدرضا محمدي، فوق تخصص روان­پزشكي كودك و نوجوان و استاد گروه روان­پزشكي بيمارستان روزبه است و این جایزه را در میان 5 کاندیدا دریافت کرده است.

سازمان جهاني بهداشت و دبير كميته بنياد ملي دكتر شوشا، جايزه و فلوشيپ شوشا را از بين پنج نفر كانديد دريافت اين جايزه، به دكتر محمدرضا محمدي، عضو هیات علمي گروه روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو هیات مديره انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران به عنوان فردي كه بيشترين خدمات ارزنده و مشاركت فعال را در ارتقا بهداشت عمومي و بخصوص در حيطه كودك و نوجوان در كشور كرده است، اعطا كرد.

اين جايزه با حضور وزاري بهداشت كشورهاي مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني در كشور عمان به وی اعطا شد.

دكتر محمدرضا محمدي نصرآبادي دارای دکتری تخصصی روان‌پزشكي و فوق تخصص روان‌پزشكي كودك و نوجوان و فلوشيپ/MS متدولوژي پژوهش در روان‌پزشكي است. وی دکتری پزشكي را از دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان و تخصص روانپزشكي را از دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بدست آورده است.

وي دوره‌هاي تكميلي دوره شناخت و رفتاردرماني- دوره متدولوژي را در انستيتو روانپزشكي لندن (كشور انگلستان) گذرانده و اكنون عضو هیات علمي گروه روانپزشكي در بخش كودك و نوجوان بيمارستان روزبه مشغول به كار است.

دكتر محمدي، مسئوليت­هاي اجرايي چون رياست سازمان بهزيستي كشور، رياست مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور را در كارنامه اجرايي خود دارد. وی همچنین رئیس مركز تحقيقات روانپزشكي و روان شناسي باليني و سردبير مجله Iranian Journal of Psychaitry نيز است.