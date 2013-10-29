هفتمین دوره جایزه گام اول به کار خود پایان داد/تقدیر از سه نویسنده یزدی

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سیدعباس صالحی که صبح امروز از سوی مدیرعامل موسسه خانه کتاب قرائت شد آمده است: جشنوارهها و جایزهها اگر دیر بپایند و پیر شوند، همانند پیران هر قوم، منزلتی بیش مییابند و با تجربه و تعقل پیش میروند و چون اجناسی عتیقه و دیرسال، بهایی به کمال به دست میآورند، چرا که سابقه و پیشینه فعالیتهای فرهنگی هرچه بیشتر باشد، به مصداق اَلفَضلُ لِمَن سَبَق اوج و احترامی بیشتر دارد و نشاندهنده انباشتی از ذخیرههای معنوی انسان در عرصه علم و ادب و آگاهی است.
جایزه گام اول که اینک به هفتمین دوره برگزاری خویش رسیده است، اگرچه پیر نیست، اما انشاءالله دیر خواهد پایید و بهرههای تازهای را از دریای استعدادهای درخشان اهالی اندیشه و احساس فرا چنگ خواهد آورد و آنها را چون سرمه به چشم مخاطبان خواهد کشید.
ایجاد فرصتی برای عرضه استعدادهای عرصه دین و فرهنگ و شناسایی و ترغیب و تشویق رهروان این راه، در نخستین گام خویش، موهبتی است که مسئولان ما باید آن را قدر بدانند و جوانان قلمزن این مرز و بوم را به سمت و سوی آن بخوانند تا نهال علم و ادب و آگاهی نسل امروز هم، چونان پدران اندیشمندشان به درختی کهنسال و پرشاخ و برگ و سرشار از بر و بار و طراوت تبدیل شود و ایران فردا در سایهسار سرو بلندش بیاساید.
چه فکر بکری که جایزه گام اول از همان ابتدا از تهران نشینی دل کنده و هر سال در یکی از استانهای کشور اردو میزند و ضمن گستردن چتر انتخابش بر سر اهالی قلم آن استان، برگزیدگان جوان کشور را هم با گوشه گوشه سرزمین پرافتخار خویش آشنا و آشناتر میکند و برای مردم همه ایران هم امکان حضور در یکی از جدیترین جشنوارههای جوان کشور را فراهم میسازد.
امید که این جایزه گامهای بلند خویش را همچنان با قدرت بردارد و همه استانهای کشور را بپیماید و چراغ روشنی فرا راه امیدهای تازه این سرزمین باشد.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست همه دستاندرکاران جایزه گام اول را به گرمی میفشارد و به برگزیدگان هفتمین دوره آن تبریک میگوید و از همکاران خود در خانه کتاب که بانی خیر این جایزه خاص شدهاند، تشکر میکند.
به گزارش مهر، مراسم پایانی هفتمین دوره جایزه «گام اول» امروز در تالار فرهنگ اداره کل استان یزد با حضور مسؤولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب برگزار شد.
در این آیین از سه نویسنده برتر یزدی که موفق شده بودند نخستین کتاب خود را منتشر کنند تقدیر شد.
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