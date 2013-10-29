ابراهیم رستمیان مقدم به عنوان رئیس شورای راهبری و سرپرست روزنامه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان ازسرگیری انتشار این روزنامه گفت: همانطور که قبلاً هم اعلام کرده بودیم، برنامه ما این است که روزنامه را تا قبل از مهلت یک ماهه دوباره منتشر کنیم و ان‌شاءالله خورشید با روحیه‌ای جدید در محورهای اجتماعی و اقتصادی و با گرایش کار، رفاه، بیمه‌ها و تامین اجتماعی، در دهه آخر آبان انتشار خود را از سر خواهد گرفت.

وی افزود: محور دوره جدید فعالیت روزنامه خورشید همان محورهایی است که در سرمقاله نخستین نسخ دیجیتالی آن در شماره 500.1 توضیح داده شده است؛ ما همان سیاست را به بحث گذاشته‌ایم و امیدواریم که بتوانیم این برنامه‌ریزی را عملی کنیم.

سرپرست روزنامه خورشید با بیان اینکه قیمت این روزنامه تغییر نخواهد کرد، درباره احتمال تغییر تعداد صفحات آن هم در دوره جدید انتشارش گفت: روزنامه خورشید قبلاً در 24 صفحه روی دکه می‌آمد و این عدد به نسبت روزنامه‌های کثیرالانتشار مشهور، عدد بالایی بود و این تلقی به وجود آمده بود که خورشید یک روزنامه عمومی است نه روزنامه‌ای در جهت اهداف اولیه و مشخص آن. لذا در این مرحله تصمیم گرفته شد که تعداد صفحات خورشید به 16 صفحه کاهش و در عین حال بار مطالب تولیدی افزایش یابد.

رئیس شورای راهبری روزنامه خورشید در عین حال از تصمیم این شورا برای انتشار ضمائم در حوزه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی و اقتصادی و رفاه و تامین اجتماعی با استفاده از نیروی موجود این روزنامه و هچنین بهره‌ گرفتن از مشاوران مختلف در سازمان تامین اجتماعی و در آینده‌ای نه چندان دور خبر داد.

رستمیان مقدم که حدود 13 سال (از 72 تا 84) سردبیر هفته نامه آتیه وابسته به سازمان تامین اجتماعی هم بوده است، از تلاش برای احیاء سیاست‌های حاکم بر این نشریه با رویکردی پویاتر و البته در قالب و هیئت یک روزنامه (خورشید) خبر داد و گفت: ما به دنبال انتشار یک آتیه روزانه البته با الزامات یک روزنامه جذاب و خواندنی هستیم.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و هزاران واحد درمانی غیرمستقیم مثل پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌توانند مشترکین ما باشند و قطعاً روزنامه خورشید در جهت اعمال این سیاست تلاش خواهد کرد.