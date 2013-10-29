به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی با ارسال نامه‌ای به مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور مراتب تقدیر این مرجع تقلید را از انتشار نخستین سالنامه فاطمی و انتشار گسترده عهدنامه مالک اشتر از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد.

در بخشی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور آمده است: با آرزوی مزید توفیقات جنابعالی در خدمت به نشر و ترویج عقاید حقه و معارف نورانی اهل بیت (ع) به عرض می‌رساند عهدنامه مالک اشتر و نیز سالنامه فاطمی واصل و آیت‌الله العظمی صافی مدظله العالی ملاحظه فرمودند و معظم له نسبت به طبع بسیار زیبای عهدنامه اظهار خرسندی نمودند و امر فرمودند که تشکر ویژه شود و برای جنابعالی و همکاران محترم دعا فرمودند.

همچنین در این نامه تصریح شده است: انشاءالله همیشه در این راه نورانی و باعظمت موفق بوده و رضایت خاطر انور و شریف حضرت بقیه الله الاعظم (عج) را کسب نمایند.

لازم به ذکر است مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بررسی بیش از 300 منبع تشیع و تسنن، اقدام به انتشار نخستین سالنامه فاطمی حاوی دو بخش سیره جاودانه و سخن حکیمانه کرده است. در این سالنامه در بخش سیره جاودانه هر روز به بیان سیره عملی و روایات مستند پیرامون آن حضرت پرداخته و در بخش سخنان حکیمانه به سخنان گهربار آن حضرت اشاره شده است.

همچنین مرکز نشر هاجر عهدنامه مالک اشتر را در 55 هزار نسخه منتشر کرده است.