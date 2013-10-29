هفت هزار سند مستاجران موقوفات در مازندران ثبت شد 

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز رشیدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست با جمعی از واقفان افزود: در سامانه جامع بانك اطلاعات موقوفات مازندران، اطلاعات پايه موقوفه، وقف نامه، نيت واقف، تعداد رقبات و تمام مشخصات هر موقوفه وارد مي شود.

معاون بهره‌برداری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران تاکید کرد: نيت واقفين دقيق تر و با دقت بيشتري باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

رشیدی با بیان اینکه تنظیم سند موقوفات از وظایف مهم این معاون است، افزود: در 6 ماه سال جاری 7 هزار و 151 سند موقوفه تنظیم شد و تعدادی از مستاجران سند موقوفه خود را مجددا تنظیم و ثبت کردند.

معاون بهره‌برداری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران به بدهکاری تعدادی از مستاجران موقوفات اشاره کرد و گفت: پس از تذکر برای پرداخت موقعه موقوفات به مراجع قضایی ارجا داده می‌شود.

56 هکتار از اراضی ملی به امامزادگان مازندران واگذار شد

معاون حقوقی و امور مجلس اداره‌کل اوقاف استان مازندران از واگذاری 56 هکتار از اراضی ملی و جنگلی به امامزادگان و بقاع متبرکه خبر داد.

مجتبی باقرزاده با اشاره به همکاری‌های بسیار خوب بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و منابع طبیعی غرب مازندران، گفت: این همکاری در راستای برقراری تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل منابع طبیعی غرب استان مازندران انجام می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس اداره‌کل اوقاف استان مازندران از واگذاری 56 هکتار از اراضی ملی و جنگلی به امامزادگان و بقاع متبرکه خبر داد و گفت: واگذاری این متراژ از اراضی ملی برای توسعه امامزادگان از سوی منابع طبیعی غرب مازندران صورت گرفت.

باقرزاده تصریح کرد: 56 بقعه و امامزاده استان مازندران از دریافت اراضی ملی برای توسعه برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های نور، نوشهر، تنکابن و رامسر در طرح تفاهم نامه بین اوقاف و منابع طبیعی غرب مازندران برخوردار شدند، افزود: در آینده به دنبال تعیین و تکلیف بیشتر امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران هستیم.

وقف و موقوفات باید در فرایند خدمات تولیدی قرار بگیرد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: وقف و موقوفات باید در فرایند خدمات تولیدی قرار بگیرد تا موجب اشتغال‌زایی شود.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده گفت: وقف سنت پسندیده و حسنه‌ای است که هر کسی توفیق یافت تا در عمرش یکبار این عمل را انجام دهد ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت برای او باقی می‌ماند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افزود: اقتصاد نظام اسلامی در جامعه بر مبنای دو هدف تقرب الهی و زدودن فقر در جامعه پایه‌ریزی شده است.

علیزاده با اشاره به ایثارگری واقفان خیراندیش گفت: واقفان خیراندیش مصداق بارز مجاهدان واقعی در راه خداوند هستند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه قرآن کریم در سطح جامعه تأکید کرد: هر قدر ما در امر آموزش عمومی و اختصاصی قرآن کریم بیشتر همت کنیم، فواید آن در جامعه بیشتر نمایان می‌شود و امنیت اخلاقی و اجتماعی فراوانی نصیبمان می‌شود.

علیزاده اظهار داشت: ردپای وقف در جای جای آیات قرآن و روایات پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) می‌توان مشاهده کرد.

مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به تحرک و تکثرگرایی وقف گفت: وقف و موقوفات باید در فرایند خدمات تولیدی قرار بگیرد و از حالت ایستایی به حالت تحرک و تکثر هدایت شود تا به مسائل اقتصادی و اشتغال جامعه کمک شود.