چهارمین کنگره رفتارهای پرخطر در زاهدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره سراسری رفتار های پر خطر که از روز سه شنبه با حضور محققان و کارشناسان سراسر کشور در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز شد به مدت سه روز با برگزاری کارگاه های مختلف در همین راستا ادامه خواهد داشت.

دبیرعلمی چهارمین کنگره رفتارهای پرخطر در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشور ایران و همچنین استان سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با برخی از کشورهای دارای رفتارهای پر خطر در معرض آلودگی برخی از تهدید ها از جمله مواد مخدر و بیماری هایی هم چون ایدز قرار دارد.

نور محمد بخشانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در همین راستا ضرورت پیشگیری و درمان رفتار های پر خطر را در دهه 80 در دستور کار خود قرار داده است و به همین منظور در نخستین حرکت نسبت به راه اندازی کنگره پیشگیری از رفتار های پر خطر اقدام کرده است.

وی گفت: تا کنون 50 کارگاه پیشگیری و درمان رفتار های پر خطر در این دانشگاه برگزار شده است که در این کنگره نیز پنج کارگاه آموزشی با موضوعات کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد و رفتارهای پرخطر، درمان رفتاری اعتیاد، معنویت درمانی، درمان ذهن آگاهی، درمان تروما و رفتارهای جنسی پرخطر برگزار می شود.

وی افزود: در این راستا از میان تعداد 800 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد 290 مقاله پذیرفته شده است که در این کنگره تعدادی از آنها به صورت سخنرانی ارایه می شود.

وی اظهار داشت: همه گیرشناسی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در گروه های جمعیتی مختلف مرتبط با مصرف مواد مخدر و سیگار، رفتارهای جنسی نا ایمن، رفتارهای تغذیه پرخطر و آسیب های عمدی و غیرعمدی مهمترین محورهای مقالات ارسالی به همایش رفتارهای پرخطر است.

بخشانی ادامه داد: عوامل زیستی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر، همکاری بین بخشی و درون بخشی در ارتقا رفتارهای ایمن، تهاجم فرهنگی و رفتار های پرخطر و برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سطوح ملی و محلی از دیگر محورهای اصلی این همایش است.