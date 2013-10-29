بررسی 4 چالش زیست محیطی در دستور کار اولین جلسه شورای عالی محیط زیست

دکتر اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در شورای عالی محیط زیست باید لغو تمام مصوباتی که در نبود این شورا تصویب شدند و به محیط زیست کشور آسیب می زنند بررسی شود.

به گفته وی یکی از مهمترین این مصوبات که در مجلس تصویب شده مصوبه ای است که به هر کس در هر جای کشور اجازه حفر چاه می دهد و باید هرچه سریعتر در شورای عالی محیط زیست بررسی و لغو شود چرا که همین مصوبه آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت کشور وارد کرده تا جایی که در حال حاضر بیش از 70 دشت اصلی کشور به خاطر افت سطح آب زیرزمینی فرونشست کرده اند.

کهرم با بیان اینکه در ایران میزان منابع آب یک سوم استاندارد جهانی است و در کشوری خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم اظهار داشت: مدیریت صحیح منابع اب به ویژه حقابه های زیست محیطی از مهمترین مباحثی است که در شورای عالی محیط زیست بررسی می شود.

مشاور رییس سازمان محیط زیست دریاچه ارومیه و دیگر تالابهای در معرض خشک شدن در سراسر کشور را از دیگر مباحث اولویت دار در شورای عالی محیط زیست عنوان کرد.

وی افزود: خشک شدن تالابها علاوه بر اثرات مستقیمی که بر موجدات زنده این اکوسیستمها دارد اثرات جانبی بر کل محیط زیست کشور و زندگی تمام انسانها می گذارد که تولید ریزگردها در بیشتر استان های کشور در حال حاضر ناشی از خشک شدن تالاب هاییی مانند هامون و پریشان و هورالعظیم و ارومیه است.

کهرم با اشاره به مشکلاتی که تنش های آبی بر دیگر اکوسیستم های طبیعی مانند جنگلها و مراتع می گذارد یادآور شد: آسیب به این اکوسیستم ها نیز به نوبه خود معضلات دیگری همچون ریزگردها را افزایش می دهند چرا که هر هکتار جنگل در سال می تواند 7 تن ریزگرد را جذب و در خود هضم کند.

پدر علم محیط زیست ایران گفت: در حال حاضر مهمترین مسألهای که محیط زیست کشور با آن دست به گریبان است کمبود اب و مدیریت ناصحیح منابع است و هر مصوبه ای که به شکلی برای محیط زیست چالش ایجاد کرده نیز با اب مرتبط است بنابراین بررسی این مقوله باید از مهمترین اولویت های شورای عالی محیط زیست باشد.