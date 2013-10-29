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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

حسینی:

122 پروژه دیواره سازی و لایروبی در گلستان اجرا شد

122 پروژه دیواره سازی و لایروبی در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: 122 پروژه دیواره سازی، تثبیت بستر، لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در 14 شهرستان استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی افزود: این تعداد پروژه با موافقت وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای مدیریت بحران استان به این شرکت واگذار شدند.

وی خاطرنشان کرد: 122 پروژه فوق به طور کامل پایان یافتند و مبلغ 81 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار به آنها اختصاص یافت.     

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اهداف اجرای پروژه های فوق را جلوگیری از تخریب و آسیب منازل مسکونی و تاسیسات مجاور رودخانه ها و به حداقل رساندن خسارت ناشی از سیلاب ها برشمرد.

کد مطلب 2164876

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