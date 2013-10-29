122 پروژه دیواره سازی و لایروبی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی افزود: این تعداد پروژه با موافقت وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای مدیریت بحران استان به این شرکت واگذار شدند.

وی خاطرنشان کرد: 122 پروژه فوق به طور کامل پایان یافتند و مبلغ 81 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار به آنها اختصاص یافت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اهداف اجرای پروژه های فوق را جلوگیری از تخریب و آسیب منازل مسکونی و تاسیسات مجاور رودخانه ها و به حداقل رساندن خسارت ناشی از سیلاب ها برشمرد.