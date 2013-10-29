  1. سیاست
  2. مجلس
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

در پایان جلسه امروز مجلس/

لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و چین درباره جرایم فراملی به مجلس ارائه شد

لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و چین درباره جرایم فراملی به مجلس ارائه شد

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درباره مبارزه با جرایم فراملی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درباره مبارزه با جرایم فراملی از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا مورد رسیدگی نمایندگان قرار گیرد.

کد مطلب 2164877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها