بیش از 21 میلیارد ریال بابت مطالبات بازنشستگان شرکت کشتی سازی اروندان پرداخت شد

ارسلان غمگین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنشستگی 55 نفر از پرسنل این شرکت بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: این مبلغ طی سه مرحله به این افراد پرداخت شد.



به گفته وی در مرحله نخست 34 نفر و در مرحله بعد 21 نفر از بازنشستگان مطالبات خود را دریافت کردند ضمن آنکه سنوات 18 نفر از کارکنان نیز پرداخت شد.



غمگین افزود: واگذاری شرکت کشتی سازی اروندان به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 88 درست زمانی که تحریمها گریبانگیر این شرکت شده بود اتفاق افتاد و این امر سبب شد تا پرداخت حقوق و سنوات کارکنان این شرکت به تعویق بیفتد.



مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان اظهار کرد: با تلاشهای مستمر و پیگیر موفق به پرداخت مطالبات بازنشستگان و سنوات تعدادی از کارکنان شدیم.



وی با بیان اینکه تمامی حقوق کارکنان تا پایان سال 91 پرداخت شده است، تصریح کرد: حقوق ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد کارکنان به صورت کامل پرداخت و مابقی حقوق به طور علی الحساب پرداخت شده است.



غمگین ابراز امیدواری کرد که مسئولان کشور، استان و نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر این شرکت را که به دلیل تحریم دچار رکود شده است را حمایت کرده و در جهت احیا و بازگشت آن به چرخه صنعت کشور همت و تلاش کنند.