کرمانشاه در لیگ برتر کشتی تیمداری نمی کند/ فعالیت 2 هزار ورزشکار بیمه شده در هیات کشتی کرمانشاه

محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از آغاز فصل نقل و انتقالات کشتی بسیاری از کشتی گیران خوب ما با تیم های دیگر قرار داد بسته و عملا دست ما از کشتی گیرانی که بتوانند در بالاترین سطح رقابت ها کشتی بگیرند خالی ماند.

وی افزود: شاید اگر زودتر اقدام می شد و کشتی گیران ما به این سرعت جذب تیم های دیگر نمی شدند می توانستیم با جذب اسپانسر در رقابت های فصل جاری لیگ برتر تیمداری کنیم اما شرایط یاد شده سبب شد تا امسال نتوانیم درلیگ برتر شرکت کنیم.

محبی خاطرنشان کرد: هرچند تیمداری در لیگ برتر نیز باعث ایجاد توقعاتی در بین برخی دوستان می شد و این انتظار را پیدا می کردند که از وجود آن ها در کادر فنی استفاده کنیم، مسئله ای که تحقق آن با توجه به کثرت آن ها امکان پذیر نبود و همین نیز باعث بروز گلایه هایی می شد.

رئیس هیات کشتی کرمانشاه در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار کشتی گیر بیمه شده در هیات، یادآور شد: بسیاری از جوانان علاقه مند نیز جدای از این تعداد روزانه در سالن های کشتی مشغول تمرین و مسابقه هستند.

محبی همچنین به پشتوانه سازی هیات کشتی برای پرورش جوانان مستعد و علاقه مند اشاره کرد و گفت: یکی دو سالی است که این کار با جدیت دنبال می شود که ثمره آن قهرمانی اخیر تیم جوانان کشتی کرمانشاه در لیگ قهرمانی کشور و در حضور مدعیانی نظیر مازندران و گلستان بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک کشتی کرمانشاه باز هم بتواند به روزهای اوج خود بازگشته و بتواند حرف اول را در کشور بزند.