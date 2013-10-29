دست فروشان میدان اصلی شهر دهلران جمع آوری شدند

حسن مرادی رئیس شورای شهر دهلران در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای مهم استان ایلام است.

وی اظهار داشت: متاسفانه در بعضی از خیابانها و مکان های پرتردد شهر دهلران انبوهی از دست فروشان به خصوص در میدان اصلی شهر اقدام به فروش میوه و..می کنند.

وی عنوان داشت: شورای شهر و شهرداری مصوبه ای در راستای جمع آوری این دست فروشان داشت که عدم همکاری بعضی از ادارات مرتبط باعث شده بود که این مصوبه اجرایی نشود.

مرادی بیان داشت: خوشبختانه بعد از درج این گزارش در خبرگزاری مهر اعضای شواری شهر و سرپرست شهرداری تشکیل جلسه دادند و یکی از اولویت های شهرداری جمع آوری دست فروشان میدان بسیج بود که با همکاری نیروی انتظامی و فعال کردن سد معبر دست فروشانی که در هنگام غروب در میدان اصلی شهر اقدام به پهن کردن بساط می کردند جمع آوری شدند و این مشکل تاحدودی حل شده است.

وی عنوان کرد: شهر دهلران دارای مشکلات فراوانی است که برای حل شدن این مشکلات نیازمند کمک مردم هستیم چرا که همکاری مردم باعث می شود خیلی از مشکلات حل شود.

رئیس شورای شهر دهلران گفت: شهردار دهلران انتخاب شده و ما فقط منتظر ابلاغ حکم وی از سوی استانداری هستیم وبعد از ابلاغ حکم وی مطالبات به حق شهروندان را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد هرچند در این مدت دغدغه تمام اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری خدمات مطلوب به شهروندان بوده است.