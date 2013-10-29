طرح احیای پوشاک عفاف و حجاب در رشت اجرا می شود

جمشید افلاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح احیای پوشاک عفاف و حجاب در این شهر افزود: در طول یکسال اخیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شهرستان رشت با همکاری دفتر امور بانوان استانداری طرحی را تحت عنوان احیای پوشاک عفاف و حجاب در دستور کار قرار داده که بزودی این طرح به مرحله اجرا می رسد.

وی همچنین ساماندهی لباس ادارات، سازمان ها، نهادها و در مراحل بعدی دانشگاه ها و پس از آن در سطح جامعه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک رشت گفت: اجرای این طرح از سوی استانداری گیلان حمایت و تسهیلاتی در اختیار اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شهرستان رشت قرار می گیرد.

وی ادامه داد:بر اساس این طرح 20 تا 30 واحد تولیدی برای دوخت لباس باید مجهز شوند و محصولات تولید شده در دو یا سه مرکز فروش که قرار است با همت اتحادیه در نقاط اصلی شهر تعیین شود در معرض فروش قرارمی گیرند.

افلاکی با اشاره به مزایای اجرای طرح احیای پوشاک عفاف و حجاب اظهارداشت: کنترل مدل و الگوهای تولید پوشاک، تولید پوشاک بر اساس استانداردهای عفاف و حجاب و سایر موارد از مزایایی اجرای این طرح است.

وی متذکر شد: در این زمینه برای نخستین بار طی سال گذشته نمایشگاهی با عنوان صدفی برای مروارید از سوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شهرستان رشت با همکاری دفتر امور بانوان استانداری برگزار شد که در آن چادر، مقنعه و غیره به معرض نمایش در آمد.

رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان رشت در خصوص همکاری این اتحادیه با آموزش و پرورش برای اجرای طرح ساماندهی لباس مدارس اذعان داشت: از حدود پنج سال پیش طرحی با عنوان ساماندهی لباس مدارس با همکاری اتحادیه تولید کنندگان پوشاک و آموزش و پرورش در حال اجراست که در این طرح هر ساله 40 تا 50 تولید کننده پوشاک به آموزش و پرورش برای دوخت لباس مدارس معرفی می شوند.

وی یادآورشد: نرخ دوخت لباس مدارس از سوی اتحادیه تعیین و به تولید کنندگان ابلاغ می شود و تولید کنندگان از نظر وجوه دریافتی بابت دوخت لباس و رعایت مدل های دوخت تحت نظر اتحادیه هستند.

افلاکی در ادامه اذعان داشت: اجرای این طرح موفق و وجوه دریافتی از اولیا دانش آموزان برای دوخت لباس تاکنون مورد رضایت اولیا بوده است فقط در برخی از موارد شاهد اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از واحد های تولیدی که در مکان های غیر تجاری فعالیت می کنند بوده ایم که از سوی اولیا شکایت علیه واحد تولیدی به اتحادیه ارائه شده است و اتحادیه این شکایت ها را بررسی می کند.