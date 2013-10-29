به گزارش خبرنگار مهر،عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در بخشی از نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مجلس با بیان اینکه امروز کشور اسلامی ما در معرض آزمونی سخت و حساس و شاید سرنوشت ساز قرار گرفته است، گفت: این روزها مذاکره با آمریکا و غرب داغ داغ است. موافقان و مخالفان با تمام توان در این صحنه حاضرند. اما نباید فراموش کرد که مذاکره باید مدبرانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه باشد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهارداشت: بی‌گمان شما بیشتر از بنده به این مهم واقف هستید که صرف نظر از این که بر اصل مذاکره ایراد و اشکالی مترتب نیست اما مذاکره باید عزتمندانه، مقتدرانه و البته مدبرانه باشد و در این راه نباید خدشه‌ای به عزت و اقتدار ملت و اصول و ارزش‌های پایه‌ای وارد شود.

دارایی افزود: مشکل اصلی مذاکره با آمریکا، بحث انرژی هسته‌ای، تحریم، گرانی، کسری بودجه و مسائل اقتصادی نیست. گرچه همه این مسائل مهم است و پیش روی ملت و دولت قرار دارد اما مشکل اصلی ما شیطان بزرگتر یعنی هوای نفس است که در میان جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام رخنه کرده است و آثار مخرب و ویران کننده‌ای در جامعه ما به جای گذاشته است که این ویرانی‌ها روز به روز رو به افزونی است.

این نماینده مجلس اظهار داشت : مدیریت‌های موروثی، فامیلی و دعوت به کار بازنشستگان آن هم با حقوق گزاف از این نمونه است در حالی که جوانان این مملکت حتی با داشتن دانش نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در پی اشتغال هستند.

وی با اشاره به اینکه بودجه‌هایی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اختصاص داده می‌شود به جای آن که در ساخت و ساز زیربنایی و اساسی و خدمات عمومی هزینه شوند به کاخ سازی برای وزارتخانه‌ها و ساخت هتل‌ها در مشهد و شمال کشور اختصاص داده شده، گفت: به نظر می‌رسد فروش این‌ها و اسکان در ساختمان‌های ساده‌تر بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها را عملیاتی و اجرایی می‌کند.

دارایی در بخش دیگری از نطق میان دستور خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر فاصله گرفتن از اشرافی گیری، تصریح کرد: آیا ساده زیستی رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های همیشگی معظم له و توصیه‌های همیشگی‌ ایشان در رابطه با فاصله گرفتن از اشرافی‌گری را در نظر می‌آورید؟ واقعیت این است که دولت‌های قبلی با شعار آزادی، سازده زیستی، مبارزه با فقر و عدالت و مبارزه با اشرافی گری و تجمل و مواردی از این دست وارد صحنه شدند ولی با کمال تاسف در عمل، اسراف و تجمل گرایی از یک سو و فقر و ناهنجاری از سوی دیگر به نقطه اوج خود رسیده است.

نماینده مردم اندیمشک خطاب به رئیس جمهور گفت: اکنون مردم به برنامه‌های شما که از دلسوزان نظام هستید اعتماد کرده‌اند و بر این باور هستند ، اگر می‌خواهید اعتدال در جامعه برقرار و فقر را ریشه کن کنید، باید تدبیری بلند اتخاذ شود و به خدا توکل کنید.