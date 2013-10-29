200 کیلومتر شبکه فرسوده در بندرعباس بازسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ملایی افزود: تکمیل پروژه انتقال آب بلوار امام (از نخل ناخدا تا پارک شهر) که طی ماه گذشته انجام شده، آب مورد نیاز بخش مرکزی این شهر را برای افقی 25 ساله تامین خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اصلاح شبکه محدوده شهرداری تا بلوار شهدا در غرب شهر بندرعباس به طول 25 کیلومتر با اعتبار 25 میلیارد ریال و محدوده نایبند شمالی به طول 20 کیلومتر با اعتبار مورد نیاز 20 میلیارد ریال از دیگر پروژه های اصلاح و بازسازی شبکه است که امسال اجرایی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه؛سالانه 30 کیلومتر به شبکه فرسوده شهر بندرعباس اضافه می شود، تصریح کرد:درحال حاضر 300 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر بندرعباس که عمدتا در بافت های فرسوده قرار دارد،بایستی اصلاح و بازسازی شود که 250میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و سالانه 3میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی به آن تخصیص می یابد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای هرمزگان با بیان اینکه؛ سالانه 70 کیلومتر از شبکه توزیع آب بازسازی می شود، اذعان کرد: در حال حاضر میزان هدررفت آب در سطح استان 25 درصد بوده، و در شهر بندرعباس نسبت به نرم استانی دو درصد کمتر است.

وی در پایان افزود: متوسط هدر رفت آب در کشور 28 الی 30 درصد است که در هرمزگان 25 درصد بوده اما این به معنای داشتن وضعیت مطلوب در استان نیست چرا که متوسط هدر رفت جهانی 15 درصد است.