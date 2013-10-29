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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

پرورش به مهر خبر داد:

195 هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت مي شود

195 هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت مي شود

همدان- خبرگزاري مهر: مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه پيش بيني مي شود امسال 195 هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت شود، گفت: تا كنون 100 هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت شده است.

شهرام پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه پيش بيني مي شود امسال 195 هزار تن چغندر قند از مزارع استان همدان برداشت شود، گفت: تاكنون 100 هزار تن چغندر قند از سطح مزارع استان همدان برداشت شده است.

وي با اشاره به اينكه اين 195 هزار تن از چهار هزار و 528 هكتار سطح سبز چغندر قند برداشت خواهد شد، عنوان كرد: 100 تن چغندر قند برداشت شده تحويل كارخانه هاي قند و شكر سازي شده است.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه سال گذشته 174 هزار تن چغندر قند از چهار هزار و 491 هكتار برداشت شد، عنوان كرد: كشت چغندر قند از اواخر اسفند ماه در مناطق جنوبي استان همدان مي شود و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد.

پرورش با اشاره به اينكه برداشت چغندر قند از اواخر شهريور ماه آغاز مي شود، ابراز داشت: برداشت چغندر تا پايان آبان ماه ادامه دارد و در آذر ماه به طور كامل تحويل كارخانه هاي قند و شكر سازي مي شود.

بيشترين ميزان چغندر قند در شهرستان نهاوند كشت مي شود

وي با بيان اينكه بيشترين ميزان چغندر قند در شهرستان نهاوند كشت مي شود، اظهار داشت: پس از نهاوند بيشترين ميزان چغندر قند استان همدان در شهرستان هاي اسدآباد، تويسركان و فامنين كشت مي شود.

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه چغندر قند توليد شده در استان پاسخگويي نياز استان است، افزود: امسال عملكرد چغندر قندر 41 تن در هكتار بوده است كه اين ميزان در سال گذشته حدود 40 تن بود.

کد مطلب 2164888

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