حسین رحمتینشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: فدراسیون شطرنج با ارسال اطلاعیهای برنامههای این رشته برای گسترش ورزش شطرنج در شش ماه دوم سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس قم به عنوان آغازگر نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان باشگاههای کشور معرفی شده است.
وی بیان داشت: دور نخست نیم فصل دوم لیگ برتر شطرنج مردان باشگاههای کشور روزهای پایانی آبان ماه به میزبانی هیئت شطرنج استان قم برگزار خواهد بود و این مسابقات با جدال یازده تیم مدعی قهرمانی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت شطرنج استان قم در ادامه به وضعیت تیم شطرنج تربیت بدنی قم در لیگ برتر اشاره کرد و عنوان داشت: تیم تربیت بدنی قم در حال حاضر در بین تیم های شرکت کننده در مسابقات این فصل لیگ برتر شطرنج در مکان چهارم جدول ردهبندی قرار دارد.
وی بیان کرد: شطرنجبازان تربیت بدنی قم در آخرین مسابقات خود در چارچوب هفته پایانی از دور رفت پیکارهای لیگ برتر که به میزبانی تیم سرمایهگذاری شهر آتیه برگزار شد، نتایج بسیار خوبی کسب کرد و در حال حاضر رده چهارم جدول ردهبندی را در اختیار گرفته است.
رحمتینشاط یاد آور شد: در بازیهای دور نخست نیم فصل دوم که در قم آغاز میشود، تیم تربیت بدنی قم صد در صد تلاش خواهد کرد در رقابت های که با رقبای خود در چند جدال حساس و نفسگیر انجام می دهد، قطعاً همچون هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر، بهترین نتایج را کسب کند تا فاصله نیم امتیازی با تیم سوم جدول و اختلاف با تیم های اول و دوم را جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از شرایط میزبانی می تواند با به دست آوردن نتایج خوب و قابل قبول به تحکیم جایگاه تیم تربیت بدنی قم در لیگ برتر کمک کند، اذعان کرد: در هفته پایانی دور رفت پنج پیروزی بسیار خوب کسب کرده ایم و اکنون تیم از شرایط روحی مطلوبی برخوردار است.
رئیس هیئت شطرنج استان قم در ادامه با مروری بر برنامههای در نظر گرفته شده برای پیشرفت شطرنج قم، تاکید کرد: بر اساس برنامهریزی که برای رشد و توسعه شطرنج انجام شده است ما سعی می کنیم بخش آموزش را همچنان فعال و پویا نگه داریم و استعدادهایی که شناسایی شده اند را آماده مسابقات مهم کنیم.
وی با اشاره به ارسال برنامههای فدراسیون شطرنج برای هیئت شطرنج استان قم یاد آور شد: خوشبختانه با توجه به اینکه بازیکنان تیم تربیت بدنی قم پنجمین حضور در لیگ برتر و مصاف با بزرگان شطرنج کشور را تجربه میکنند از استعداد و توانمندی بسیار بالایی برخوردارند و به همین خاطر چهره هایی که در حال حاضر در شطرنج قم فعالیت می کنند انگیزه دارند به زودی به ترکیب تیم تربیت بدنی در لیگ برتر اضافه شوند.
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