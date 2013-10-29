به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در جلسه شوراي پدافند غير عامل استان كه با حضور اعضاي اين شورا و در محل تالار امام رضا(ع) استانداري برگزار شد طي سخناني اظهار داشت: پدافند غيرعامل در يك تعريف كلي به معناي مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي است كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيب پذيري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل در امر مديريت بحران در برابر تهديدات نظامي دشمن مي‌شود.

وي با اشاره به نامگذاري 4 تا 10 ابان بنام هفته پدافند غير عامل، اين هفته را فرصت مناسبي براي تبيين اهميت و ضرورت حياتي مساله پدافند غير عامل در جامعه دانست و گفت: اولويت‌ها، ظرفيت‌ها و تهديدهاي استان در مقوله پدافند غير عامل بايد احصاء شد.

استاندار قم با اشاره فرمايش مقام معظم رهبري با عنوان "پدافند غير عامل، يك اصل براي هميشه" آن را الگوي مديريتي در همه زمينه‌ها عنوان كرد و افزود: همه دستگاه‌ها بايد با برنامه ريزي و تلاش جدي زمينه اجرايي كردن منويات معظم له در بحث پدافند غير عامل را فراهم کنند.

پيريايي با تاكيد بر لزوم حفظ و استمرار آمادگي دستگاه ها در مقابله با بحران هاي احتمالي، از مديران دستگاه ها خواست تا با تقويت امور مرتبط به پدافند غير عامل، تهديدها را به فرصت تبديل كنند.

وي با اشاره به اهم وظايف و ماموريت هاي مورد انتظار از دستگاه هاي عضو شوراي پدافند غير عامل استان، اضافه كرد: اگر چه همه اقدامات نيازمند به شناخت هستند، ولي بايد با هدف پيشبرد اقدامات عملياتي، كارهاي پژوهشي نيز در دستور كار شورا قرار گيرد.

استاندار قم تشكيل مستمر جلسات شوراي پدافند غير عامل را ضروري خواند و گفت: تلاش در جهت نهادينه كردن فرهنگ و باور پدافند غير عامل در بين مديران و مردم هدف مهمي است كه اين شورا بايد در برنامه هاي آتي خود به آن توجه ويژه داشته باشد.

پيريايي همچنين با اشاره به نقش آمار در پدافند غيرعامل، استخراج اطلاعات آماري مرتبط به هر بخش جهت انجام برنامه ريزي هاي لازم براي افزايش ايمني و امنيت در همه زمينه ها را ضروري دانست و از تمامي مديران دستگاه‌هاي اجرايي خواست تا با در نظر داشتن بحث پدافند غير عامل و شناسايي تهديدات در حوزه فعاليتي خود بيشترين فعاليت پيشگيرانه را در جهت مقابله با آن صورت دهند.

بازديد استاندار قم از موزه آثار اهدايي بزرگان و شخصيت‌هاي جهان اسلام به موسسه آل البيت(ع)

استاندار قم با حضور در موسسه فرهنگي آل البيت(ع)، از موزه آثار اهدايي بزرگان و شخصيت هاي جهان اسلام به اين موسسه بازديد كرد.

كرم رضا پيريايي پيش از ظهر سه‌شنبه در بازديد از موسسه فرهنگي آل البيت(ع) و موزه وابسته به آن از زحمات و تلاش هاي بانيان و دست اندركاران اين مركز به ويژه حجت الاسلام شهرستاني قدرداني كرد.

استاندار قم از موسسه آل البيت(ع) به عنوان يكي از موسسات موفق تحت اشراف حضرت حجت الاسلام و المسلمين شهرستاني ياد كرد و گفت: اين موسسه از گسترده ترين و در عين حال معتبرترين موسسات فرهنگي مذهبي حال حاضر جهان اسلام محسوب مي شود و علاقمندان زيادي در كشورهاي مختلف اسلامي از آثار و بركات اين مركز بهره مي گيرند.

پيريايي همچنين با اشاره به راه اندازي موزه آثار اهدايي بزرگان و شخصيت هاي مطرح به اين موسسه، ايجاد چنين موزه ايي را اقدامي ارزشمند توصيف و بر لزوم حفظ و توسعه اين موزه تاكيد كرد.

در اين بازديد حجت الاسلام شهرستاني مسئول موسسه آل البيت(ع) ضمن خيرمقدم، گزارشي از فعاليت ها و اقدامات اين مركز ارائه كرد.



