احیاء امر به معروف و نهی از منکر به حرکت جهادی احتیاج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر غلامحسین غیب پرور در نشست مسئولین ستادهای احیا امر به معروف و نهی از منکر استان فارس افزود: از جمله مشکلات موجود در بخش مباحث فرهنگی نبود اتحاد و همدلی است.

وی تصریح کرد: آنچه که برای احیا امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس لازم است حرکت های جهادی است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با اشاره به اینکه بزرگترین منکر مقابله با نظام اسلامی است، گفت: بزرگترین معروف حفظ نظام اسلامی و بزرگترین منکر مقابله با نظام اسلامی است که در این خصوص همه باید توجه داشته باشند.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه مهمترین کار در حفظ فریضتین تربیت نیروی انسانی است، یادآور شد: همه باید در خصوص عملکرد خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: انقلاب به عنوان مهمترین معروف نیازمند وجود انسانهای متدین و با ایمان است.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه سپاه با راه اندازی حلقه های صالحین حرکت بزرگی را در راه انجام فریضتین انجام داده است، گفت: 25 هزار حلقه صالحین در استان فارس تشکیل شده است.

سردار غیب پرور تصریح کرد: از سال 89 تاکنون حدود دو هزار یادواره شهدا برگزار کردیم که این حرکت بزرگترین معروف است.

وی با بیان اینکه در جنگ نرم مهمترین مشکل ما عدم اتحاد است، گفت: مشکل ما این است که نمی توانیم در مقابل دشمنان یکدیگر را پیدا کنیم در حالیکه باید با تمام توان از داشته های خود استفاده کنیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: باید به مسائل مختلف نیز توجه داشت و به اعتقاد من در بخش دولتی باید تمامی دستگاه ها در مسیر احیا امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند و در بخش مردمی نیز راه اندازی حلقه های صالحین بسیار مهم است.