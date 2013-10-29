به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تولید هواپیماهای پهن پیکر مسافری اظهار داشت: ساخت هواپیماهای پهن پیکر یا متوسط یک تصمیمی است که در سطح ملی گرفته شده است و ما مجری آن هستیم.

وی افزود: امروز دستگاه‌های مختلف کشور در زمینه طراحی هواپیما فعال شده اند و بخش صنعت در زیر گروه آن تعریف شده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: امیدواریم این ظرفیت‌ها با مدیریت صحیح به تولید یک محصول هواپیمای 150نفره منجر شود، البته تحقق این امر در یک یا دو سال آینده امکان پذیر نیست و زمان بیشتری می برد اما امیدواریم بر مبنای اهدافمان به تولید این هواپیما دست پیدا کنیم.

دهقان در خصوص امنیت کشتی ها در مواجهه با دزدی دریایی گفت: در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مقابله با دزدان دریایی انجام می شود، ضمن آن که بیشترین نقش را در ثابت منطقه نیروی دریایی ایران دارد.

وی در خصوص واگذاری ایزوایکو گفت: براساس قانون بودجه سال ،91 حجمی از مطالبات وزارت دفاع از طریق انتقال سهام شرکت‌های دولتی به وزارت دفاع پرداخت شد، بنابراین این شرکتها سیر طبیعتی و قانون خود را طی می کنندو ما به دنبال اجرای قانون هستیم.

دهقان در خصوص اینکه وزارت صنعت مخالف این واگذاری است؟ گفت: اگر به بخش دریافت به عنوان صنعت نگاه کنیم، می بینیم که این عوامل هر کدام وظیفه خود را ایفا می کنند و در هماهنگی بین آنها مشکلی وجود ندارد اما اندکی مشکلات هم در برگزاری شورای عالی صنایع دریایی برطرف می شود.

وزیر دفاع درباره مبادلات هیات نظامی خارجی با کشورمان اظهار داشت: در وزارت رفاه به دنبال دیپلماسی فعال با هدف افزایش امنیت و ثبات در منطقه هستیم و ایده ما این است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها منجر به ثبات نمی شود بلکه باعث بی ثباتی است.

وی افزود: ایران تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست و نیروهای برون مرزی به دنبال ایران هراسی هستند و تنها به فکر منافع خود و ایجاد ناامنی در منطقه هستند.

دهقان در خصوص سامانه اس 300 گفت: در این خصوص قراردادی را با طرف روسی داشتیم اما به دلیل اعمال تحریم‌ها و فشار از سوی شورای امنیت، روسیه از این امر سر باز زد و تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است.

وی در خصوص اینکه تا 50 سال آینده منابع دیگری جایگزین منابع نفتی خلیج فارس می شود؟ گفت: صنایع غرب وابسته به سوخت‌های فسیلی است که از خلیج فارس تامین می شود و راه‌های جایگزین هزینه های زیادی برای آنها دارد، بنابراین هرگز هیچ منبعی جایگزین خلیج فارس نمی شود.

وزیر دفاع در خصوص حضور ایران در فضا گفت: حضور ما در فضا راهبردی است و بخشی از توان عملی و صنعتی ما را نشان می دهد، ضمن آنکه کشور ما این توفیق را دارد که از ظرفیت قابل قبولی در پرتاب ماهواره بهره مند باشد بنابراین با همه توان و با شتاب به این سمت می رویم.

وی تصریح کرد: سازمان فضایی کشور زیر نظر معاون رئیس جمهور فعالیت می کند و آمادگی پرتاب ماهواره بعدی هم در کشور وجود دارد.