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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

هواپیمای مسافری 150 نفره ایرانی می‌آید؛

شرط وزیر دفاع برای بازپس‌گیری دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی واگذار شده

شرط وزیر دفاع برای بازپس‌گیری دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی واگذار شده

وزیر دفاع با اشاره به اینکه ساخت هواپیمای ایران 140 در سال‌های آینده تحقق پیدا می کند، گفت: اگر دولت بدهی خود را به وزارت دفاع بپردازد، این وزارتخانه می تواند دو شرکت بزرگ کشتی سازی که از طریق خصوصی سازی واگذار شده اند را پس بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تولید هواپیماهای پهن پیکر مسافری اظهار داشت: ساخت هواپیماهای پهن پیکر یا متوسط یک تصمیمی است که در سطح ملی گرفته شده است و ما مجری آن هستیم.

وی افزود: امروز دستگاه‌های مختلف کشور در زمینه طراحی هواپیما فعال شده اند و بخش صنعت در زیر گروه آن تعریف شده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: امیدواریم این ظرفیت‌ها با مدیریت صحیح به تولید یک محصول هواپیمای 150نفره منجر شود، البته تحقق این امر در یک یا دو سال آینده امکان پذیر نیست و زمان بیشتری می برد اما امیدواریم بر مبنای اهدافمان به تولید این هواپیما دست پیدا کنیم.

دهقان در خصوص امنیت کشتی ها در مواجهه با دزدی دریایی گفت: در حال حاضر مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مقابله با دزدان دریایی انجام می شود، ضمن آن که بیشترین نقش را در ثابت منطقه نیروی دریایی ایران دارد.

وی در خصوص واگذاری ایزوایکو گفت: براساس قانون بودجه سال ،91 حجمی از مطالبات وزارت دفاع از طریق انتقال سهام شرکت‌های دولتی به وزارت دفاع پرداخت شد، بنابراین این شرکتها سیر طبیعتی و قانون خود را طی می کنندو ما به دنبال اجرای قانون هستیم.

دهقان در خصوص اینکه وزارت صنعت مخالف این واگذاری است؟ گفت: اگر به بخش دریافت به عنوان صنعت نگاه کنیم، می بینیم که این عوامل هر کدام وظیفه خود را ایفا می کنند و در هماهنگی بین آنها مشکلی وجود ندارد اما اندکی مشکلات هم در برگزاری شورای عالی صنایع دریایی برطرف می شود.

وزیر دفاع درباره مبادلات هیات نظامی خارجی با کشورمان اظهار داشت: در وزارت رفاه به دنبال دیپلماسی فعال با هدف افزایش امنیت و ثبات در منطقه هستیم و ایده ما این است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها منجر به ثبات نمی شود بلکه باعث بی ثباتی است.

وی افزود: ایران تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست و نیروهای برون مرزی به دنبال ایران هراسی هستند و تنها به فکر منافع خود و ایجاد ناامنی در منطقه هستند.

دهقان در خصوص سامانه اس 300 گفت: در این خصوص قراردادی را با طرف روسی داشتیم اما به دلیل اعمال تحریم‌ها و فشار از سوی شورای امنیت، روسیه از این امر سر باز زد و تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است.

وی در خصوص اینکه تا 50 سال آینده منابع دیگری جایگزین منابع نفتی خلیج فارس می شود؟ گفت: صنایع غرب وابسته به سوخت‌های فسیلی است که از خلیج فارس تامین می شود و راه‌های جایگزین هزینه های زیادی برای آنها دارد، بنابراین هرگز هیچ منبعی جایگزین خلیج فارس نمی شود.

وزیر دفاع در خصوص حضور ایران در فضا گفت: حضور ما در فضا راهبردی است و بخشی از توان عملی و صنعتی ما را نشان می دهد، ضمن آنکه کشور ما این توفیق را دارد که از ظرفیت قابل قبولی در پرتاب ماهواره بهره مند باشد بنابراین با همه توان و با شتاب به این سمت می رویم.

وی تصریح کرد: سازمان فضایی کشور زیر نظر معاون رئیس جمهور فعالیت می کند و آمادگی پرتاب ماهواره بعدی هم در کشور وجود دارد.

کد مطلب 2164896

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