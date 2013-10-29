به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور پیش از ظهر امروز، در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اصفهان با تاکید بر همکاری و ارتباط بیشتر نهادهای دولتی با اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اظهار داشت: برخی از دستگاه‌های دولتی برای دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز وقایع حیاتی دچار مشکل هستند و این امر باید برای این دسته از مسئولان تسهیل شود.

وی ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی استان را ضروری دانست و ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی استان در حد مطلوب نیست و این امر باعث شده است که در استان اصفهان در کشور به لحاظ پیشرفت در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.

استاندار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان را زمینه ساز شادی و افزایش اعتماد مردم نسبت به بدنه دولت در استان دانست و بیان داشت: تمام هنر ما این است که فعالیت‌های دستگاه‌های متنوعی که در استان اصفهان وجود دارد را هماهنگ کنیم تا این دستگاه‌ها بتوانند با تعامل بین دستگاهی نیازهای روزمره مردم را مرتفع کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر فعالیت‌های دستگاه‌‌های مختلف در راستای خنثی سازی فعالیت دیگر نهادها انجام می‌شود، خاطرنشان ساخت: این دستگاه‌ها باید بدانند برای دستیابی استان اصفهان به تراز اول کشور در تمام زمینه‌‌ها باید برای رسیدن به اهداف یکدیگر همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

زرگرپور در ادامه جمعیت را یکی از مولفه‌های اصلی قدرت خواند و اظهار داشت: البته این جمعیت باید تحصیلکرده باشد و به لحاظ رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در جایگاه خوبی قرار داشته باشد و درصورتیکه جمعیت از این مولفه‌‌ها برخوردار نباشد خود می‌تواند ضدعاملی برای قدرت حاکمیت باشد.

وی توجه ویژه به سلامت جامعه و به ویژه بهداشت زنان و کودکان را یکی از فاکتورهای ضروری مورد نیاز برای رسیدن به سیاست افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: علوم پزشکی باید در این راستا تمام اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

استاندار اصفهان استفاده از ظرفیت‌های صدا و سیما، رسانه‌‌ها و تبلیغات را برای فرهنگ‌سازی در راستای تولید نسل ضروری دانست و گفت: تبلیغات موثرترین روش برای فرهنگسازی در جامعه است و در این راستا رسانه‌ها و صدا و سیما باید به سهولت به آمار و ارقام وقایع حیاتی دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط مطلوب استان اصفهان در زمینه دارا بودن ظرفیت‌های مورد نیاز برای رسیدن به تراز اول کشور اظهار داشت: شرایط و ظرفیت‌های داخلی استان در ابعاد مختلف این انتظار را برای ما فراهم می‌کند که استان اصفهان با وجود این امکانات در تراز اول کشور قرار داشته باشد.

زرگرپور با تاکید بر تبدیل شدن فعالیت‌های ثبت احوال از یک سیستم سنتی به سیستم مکانیزه اظهار داشت: در این راستا ضروری است که خدمات ثبت احوال در محل وقوع ارائه شود و با توجه به اعلام آمادگی دستگاه‌های مختلف این امر امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه خدمات ثبت احوال باید در کم‌ترین زمان ممکن به مراجعه کنندگان ارائه شود، افزود: با اجرای این طرح تنها مراجعه کنندگان اداره ثبت احوال کارمندان این اداره خواهند بود و نیاز به ساخت و ساز جدید در این دستگاه اجرایی نیست.

استاندار اصفهان در خصوص اعلام زمان بندی صدور کارت هوشمند ملی و شناسنامه مکانیزه برای عموم مردم اصفهان بیان داشت: تقاضا داریم زمان بندی لازم در این زمینه به استانداری اصفهان اعلام شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این راستا انجام شود.

