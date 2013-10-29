لزوم کاهش هزینه های اضافی و برگزاری همایش ها/ خدمات تامین اجتماعی را ارتقا دهید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار مدیر عامل تامین اجتماعی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد؛ اظهار داشت: باید کاری کنیم تا خداوند از ما راضی باشد. مسئولان تامین اجتماعی در جایگاهی قرار دارند که در کیفیت ثبت بیت المال عمل می کنند، از شما می خواهم تا قدری از زواید و حواشی و برگزاری جلسات و همایش ها کم کنید و در خدمات رسانی بهتر به مردم هزینه کرده و تجهیزات تامین اجتماعی را ارتقا دهید.



وی بیان داشت: با وجود تحریم ها و فشارهایی که بر مردم تحمیل شده است اما می بینیم که مردم صبوری و نجابت می کنند و صدایشان در نمی آید چرا که دشمن در کمین است.



این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: خدا رضای خود را در رضای مردم قرار داده است و همه ما به دنبال رضای خدا هستیم و بهترین کسانی که می توانند رضای مردم را به دست آورند شما هستید چرا که کارتان اجتماعی است و با مردم، آن هم طبقات ضعیف جامعه در ارتباط هستید.



آیت الله علوی گرگانی با بیان این که مردم فقیر خود را در محرومیت می بینند؛ افزود: امام صادق (ع) می فرماید که سخت ترین حالت در دنیا برای کسی است که فقیر و با ایمان باشد و مشخص است که این کار تا چه سخت و دشوار است.



وی با بیان این که دعای بیچاره و فقیر با افراد دارا متفاوت است؛ یادآور شد: شما با طبقه ای از مردم در اتباط هستید که امیدشان به خدمات تامین اجتماعی است و می تواند سختی زندگی شان را تا حدی سبک کند و اگر بتوانید نظر آن ها را جلب کنید و نیازهای آن ها را تامین کنید مصداق آیه ای از قرآن کریم می شوید که خداوند منافع دنیا و آخرت را به آن ها می دهد.



این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: ما به جهت مسئولیتی که داریم باید دلسوزانه با مردم رفتار کنیم و منصب شما را نیز تبریک می گوییم اما باید گفت که عمده تبریک در پایان کارنامه تان است.

