په گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم كه با اجرای اردشیر صالح پور برگزار شد، شخصیت هایی همچون پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری، جمشید احمدی فر تهیه كننده، ارژنگ سیفی آزاد، اسفندیار علاء الدین برادر بهمن علاءالدین، علی حافظی نی نواز و از دوستان زنده‌یاد علاء الدین، عبدالعلی خسروی ترانه سرا و جمع كثیری از بختیاری تبارهای مقیم تهران و اهالی موسیقی حضور داشتند.



زمانه ثابت كرد كه صدا جاودانه می ماند



جمشید احمدی فر كه سالها به عنوان تهیه كننده در رادیو اهواز فعالیت كرده و سابقه آشنایی با مسعود بختیاری را داشته است، گفت: منطقه بختیاری دشت بزرگی است كه هر گوشه آن نوایی دارد. علاء الدین جواهری در دستگاه هنری بود زیرا هر زمان كه صدای او را ضبط می كردم علاوه بر استودیو بدنم هم از قدرت صدای او می لرزید.

وی گفت: امیدوارم تا زمانی كه هنرمندان در قید حیات هستند از آنها تقدیر به عمل بیاید به خصوص در مورد علاءالدین كه متاسفانه تا زمانی كه زنده بود چنین قدرشناسی از او صورت نگرفت.

عبدالعلی خسروی ترانه سرا در این مراسم با بیان این كه باید درباره بهمن علاءالدین كتاب ها نوشت، عنوان كرد: اولین بار در ایزه با بهمن آشنا شدم و با شنیدن صدایش به او گفتم كه باید بختیاری بخواند و در موسیقی محلی فعالیت كند.

وی افزود: بهمن علاءالدین تحت تاثیر فروغ فرخزاد می گفت كه تنها صداست كه می ماند و من به او می گفتم كه صدا هم از یادها می رود. اما زمانه به من ثابت كرد كه صدا می ماند و جاودانه می‌شود.

همچنین هوشنگ فرجی سازنده "مافه گَه" بهمن علاءالدین درباره این اثر كه مربوط به آیین ایل بختیار است، توضیح داد: "مافه گه" بنای یادبودی است كه برای كسی كه در ییلاق فوت می كند در مناطق گرمسیری ساخته می شود و مختص ایل بختیار است.

خسروی ادامه داد: زمانی كه در ساخت این بنا احساس خستگی می كردم دكتر اردشیر صالح پور به من روحیه می داد. برای ساخت سقف این بنا نیز 8 معمار با من همكاری كردند بدون این كه چشم داشتی داشته باشند.



ترانه هایی می گفتیم كه همپای تهران باشد



سیروس احمدی فر نیز با اشاره به این كه 20 ترانه با مرحوم بهمن علاء الدین كار كرده است، عنوان كرد: روزهای زیادی را با زنده یاد علاء الدین در كنار رود كارون می نشستیم و بر روی ترانه ها كار می كردیم. ما تلاش داشتیم ترانه هایی بگوییم كه همپای تهران باشد و دیده شود هر چند برخی از ترانه ها بعدها گل كرد و در همان زمان هم رادیو اهواز هر روز درخواست پخش ترانه ها را داشت.

محمدحسین سیفی زاده از دوستان مرحوم علاء الدین و اساتید موسیقی كشور نیز خاطراتی از آن مرحوم نقل كرد و گفت: از حوزه هنری تشكر می كنم كه پس از 4 سال سینه سپر كرد و هزینه چاپ و توزیع این اثر را قبول كرد.

ارژنگ امیرسیفی آهنگساز نیز با بیان این كه نوشتن موسیقی زیرصدایی كه از قبل آماده است كار دشواری است، عنوان كرد: سعی می كردم در ویرایش صدای بهمن علاء الدین كلمه ای از بین نرود.



آخرین اثر زنده یاد علاء الدین در زیرزمین خانه ضبط شد



اسفندیار علاء الدین برادر زنده یاد بهمن علاء الدین نیز با بیان این كه سال ها ست كه آخرین یادگار برادرم برای چاپ و توزیع معطل مانده بود، گفت: با همت دكتر اردشیر صالح پور و همكاری مسوولان حوزه هنری، دكتر پیروز ارجمند و آقای حیاتی سرانجام پس از چهار سال این مجموعه به چاپ می رسد.

وی ضمن تشكر از صالح پور برای همراهی و همكاری اش گفت: ایشان از اولین روز خاكسپاری برادرم همراه ما و حتی جلوتر از ما بود و با دلسوزی و علاقه مندی زیاد ما را راهنمایی می كرد. البته نكته ای كه گفته نشد این بود كه آلبوم موسیقی "ویر" اولین بار توسط برادرم در خانه شخصی علی حافظی خوانده شد و در یك دستگاه ضبط صوت خیلی معمولی ضبط شد و به قدری این ضبط بی كیفیت بود كه ما فكر نمی كردیم امكان داشته باشد بتوانیم آلبومی از آن تهیه كنیم.

علاءالدین گفت: خانواده سیفی زاده به من و خانواده ام در احیا و تنظیم این آلبوم بسیار كمك كردند و باعث شدند تا این اثر خلق شود.

در پایان این مراسم از جمشید احمدی فر، منصور قنادپور، عبدالعلی خسروی و سیروس احمدی فر به عنوان شخصیت های تاثیرگذار در زندگی زنده یاد بهمن علاء الدین تجلیل به عمل آمد. همچنین لوح سپاس و تقدیر به خانواده بهمن علاء الدین، علی حافظی، مهیار تریهی، ارژنگ سیفی زاده، نوشین پاسدار، سهیل صادقی، علیرضا دریایی، مرتضی صنایعی، سهیل رزاقی، حاله سیفی زاده، سارنگ سیفی زاده، معصومه مهرعلی و محمدحسین سیفی زاده اهدا شد.

در بخش هایی از این مراسم علی حافظی به نی نوازی پرداخت كه رحیم عدنانی خواننده و مدیر موسیقی اداره كل ارشاد چهار محال و بختیاری او را همراهی می كرد.

