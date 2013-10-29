زنگ گفتگو 13 آبان به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی صبح سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های 13 آبان با بیان این مطلب گفت:امسال یکی از برنامه‌های ویژه روز دانش‌آموز، به صدا درآمدن زنگ گفتگو با توجه به خواسته رئیس جمهور در ابتدای مهرماه است . در این زنگ موضوع رابطه با آمریکا مورد بحث و بررسی دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: 13 آبان سه ماهیت مهم سالروز تبعید امام در سال 43، کشتار دانش‌آموزان در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 را در خود جای داده و به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش‌آموز هر ساله در ایران برگزار می‌شود.

علامتی با بیان اینکه تقدیم 36 هزار دانش آموز در طول 34 ساله انقلاب نشان از اهمیت مبارزه با استکبار و عوامل آن دارد، تصریح کرد: امسال حضور دانش‌آموزان پررنگ‌تر از سال‌های قبل خواهد بود و در راهپیمایی روز 13 آبان با شعار «مرگ بر آمریکا» حضور فعالی داشته و تعدادی از دانش آموزان نیز با سربندهای «مرگ بر آمریکا» و «هیهات من‌الذله» در مراسم روز 13 آبان شرکت کرده و شعار سر می دهند.

به گفته علامتی، اجرای برنامه‌های صبحگاه، قرائت بیانیه ملی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، برگزاری سخنرانی‌ها، درج در تابلوی اعلانات مدارس و چاپ نشریه بخشی از برنامه‌هایی است که در روز 13 آبان با موضوع ضد استکبار برگزار خواهد شد. ضمن آنکه شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی با حضور در مدارس موضوع " چرا شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم" سخنرانی کرده و سپس با دانش اموزان بحث و گفتگو می کنند.

برگزاری مسابقه کتاب و برنامه‌های ابتکاری توسط دانش‌آموزان با هویت ضد استکباری، توزیع نشریه آینده‌سازان با موضوع «بررسی چگونگی شکل‌گیری 13 آبان» در مدارس متوسطه،بازخوانی فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و رهبری در خصوص رابطه ایران با آمریکا در قالب «خیمه‌های معرفت»،برگزاری نشست‌های مختلف سیاسی با موضوع «تقابل هویتی آمریکا و ایران» از دیگر برنامه های 13 آبان است که دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی به آن اشاره کرد.