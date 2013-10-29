کارخانه سه لای سازی تبریز دچار آتش سوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشيروان كرماني‌نژاد قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت 21 و 30 دقیقه دوشنبه رخ داد که نیروهای عملیاتی ایستگاه 9 آتش نشانی تبریز سریعا جهت اطفای حریق کارخانه سه لای سازی در جاده قدیم باسمنج اعزام شدند.

وی افزود: قبل از رسیدن خودروها به محل حادثه نیروهای آتش نشانی باسمنج مشغول عملیات اطفای حریق بودند که با پیوستن نیروهای عملیاتی ایستگاه 9 ، آتش سوزی را که در اثر نشت گازوئیل در نزدیکی مشعل های دیگ آب در اتاق تأسیسات کارخانه صورت گرفته بود را به صورت کامل مهار کردند.

کرمانی نژاد همچنین در ادامه افزود: همچنین ماموران آتش نشانی تبریز مانع از سرایت آتش به سایر قسمت های کارخانه و خسارات بیشتر شدند.

وی در ادامه تذکر داد: لازم است بدانیم که با رعایت مقررات ایمنی در محیط کار از خسارات جانی و مالی ممانعت به عمل آوریم.