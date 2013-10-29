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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

بررسی معماری دوره غزنویان در فرهنگستان هنر

بررسی معماری دوره غزنویان در فرهنگستان هنر

فرهنگستان هنر با انتشار فراخوان مقاله هنر، ادب و اندیشه در دوره غزنویان اسفند ماه سال جاری به بازخوانی فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر طی فراخوانی از اندیشمندان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده تا با ارسال مقاله و شرکت در سلسله نشست‌هایی تخصصی به بازخوانی تاریخ هنر ایران بپردازند.

نخستین سلسله نشست از این مجموعه به بازخوانی فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان اختصاص یافته است. در نشست تخصصی معماری و تزئینات وابسته به آن، وجوه مختلف معماری دوره غزنویان و تزئینات وابسته به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محورهای پژوهشی این نشست شامل ویژگی‌های معماری و شهرسازی دوره غزنوی، فنون و مواد ساختمانی معماری غزنوی، تاثیر سنت‌های معماری غزنوی بر معماری غوریان، سلجوقیان و ...، تزئینات وابسته به معماری در این دوره، هنرمندان، استادکاران، حامیان و بانیان آثار معماری و مولفه‌ها، عوامل و زمینه‌های شکل‌دهنده به معماری و شهرسازی این دوره تاریخی می‌شود.

زمان برگزاری نشست‌ها، اسفند 92 اعلام شده و مهلت ارسال آثار تا 25 آذر ماه سال جاری است. نتایج حاصل از این نشست‌ها به عنوان سند و منبعی علمی و پژوهشی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2164907

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