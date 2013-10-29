14 واحد مسکونی ویژه مددجویان فاقد مسکن کمیته امداد سیرجان احداث شد

حسن خضری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دین مبین اسلام کمک و به هم نوع و یاری رساندن به افراد نیازمند بسیار سفارش شده است.

وی با اشاره به لزوم مشاکرت پررنگتر خیرین برای خدمت رسانی به افراد نیازمند تصریح کرد: طی سال جاری موفق به احداث 14 واحد مسکونی برای مددجویان فاقد مسکن سیرجان شدیم.

خضری زیربنای این واحدها را هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی اعتباری معادل دو میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

وی کمک های مردمی به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد سیرجان در روز عید قربان را 140 میلیون و 625 هزار ریال عنوان و تصریح کرد: کمک های نقدی 70 میلیون و 625 هزار ریال و کمک های غیرنقدی نیز 70 میلیون ریال بود که کمک های غیر نقدی در همان روز در بین نیازمندان توزیع شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) سیرجان ابراز داشت: در حال حاضر شش هزار و 300 خانوار از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند که طی سال جاری هزار و 169 نفر به خودکفایی رسیدند.

خضری گفت: این افراد با دریافت 9 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات کمیته امداد و مشغول به کار شدن در زمینه‌های مختلف توانستند از زیر پوشش کمیته امداد خارج شوند و این امر باعث می شود که بستر لازم برای خدمت رسانی به سایر نیازمندان بیش از پیش فراهم شود.

این مسئول همچنین از اجرای طرح پیشگیری از سوء تغذیه کودکان زیر شش سال در این نهاد خبر داد و اذعان داشت: توجه به تغذیه کودکان بسیار حائز اهمیت است و می تواند در سلامت آنها تاثیرگذار باشد.

خضری یادآور شد: در حال حاضر 110 کودک زیر شش سال شهرستان سیرجان تحت پوشش این طرح قرار دارند.





